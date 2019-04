Polska medalistka olimpijska nie może wyleczyć kontuzji. Igrzyska w Tokio uciekają

- Jestem zaniepokojona, bowiem ostatnio wystąpił stan zapalny kaletki maziowej kolana, co może przekreślić moje plany związane z igrzyskami w Tokio - wyznała 38-letnia Michalik.



Historyczny wyczyn Polki. Opłynęła świat bez zawijania do portów Joanna Pajkowska... czytaj dalej » Przed ośmioma miesiącami zawodniczka WKS Grunwald Poznań poddała się zabiegowi rekonstrukcji więzadła krzyżowego prawego kolana. - Podczas rehabilitacji ćwiczyłam intensywnie, również na basenie, jednak ból przy zginaniu nogi uniemożliwiał treningi na macie, a stan zapalny tylko pogorszył sprawę - podkreśliła czterokrotna mistrzyni Europy.



- Ostatnio wstrzyknięto mi lek w staw kolanowy i czekam z nadzieją na efekty jego działania. Jeśli nie będą zadowalające, będę musiała poddać się kolejnej operacji, którą sfinansuje Polski Komitet Olimpijski, a ten przywilej przysługuje medalistom igrzysk - dodała.

Obawy o stan nogi

Kłopot najbardziej utytułowanej polskiej zapaśniczki polega na tym, że kaletka maziowa znajduje się pomiędzy rzepką a skórą. Zbudowana jest z maziowej warstwy wewnętrznej oraz włóknistej warstwy zewnętrznej. Zmniejsza ona tarcie między narządami ruchu i ma istotny wpływ na poruszanie się, wspomagając pracę stanu kolanowego. - Jakiekolwiek ruchy nogi na macie są w stanie zapalnym wykluczone - wyjaśniła.



Gimnastyczka złamała obie nogi. Do ślubu chce iść o własnych siłach Kontuzja... czytaj dalej » Co to oznacza w kontekście przygotowań do igrzysk olimpijskich w Tokio? Jak stwierdziła Michalik, zwykle podchodzi do problemów z optymizmem, ale teraz ma powody, by się martwić obecnym stanem nogi.



- Pierwotnie byłam przewidziana do startu w igrzyskach europejskich, które odbędą się w ostatnim tygodniu czerwca w Mińsku. Teraz muszę te plany skorygować. Kwalifikacje olimpijskie można będzie zdobywać na mistrzostwach świata w Astanie, ale nauczona smutnym doświadczeniem ostatnich miesięcy po prostu boję się, że do Kazachstanu nie pojadę - zaznaczyła.



Światowy czempionat rozgrywany będzie w dniach 14-20 września.

"Jeszcze tli się we mnie nadzieja"