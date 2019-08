"Absurdalny atak". Nagranie awantury McGregora w irlandzkim barze

Irlandczyk to jeden z najwybitniejszych zawodników w historii mieszanych sztuk walki, ale w parze ze sportowymi sukcesami nie idzie tu pokora. Efekt jest taki, że w ciągu trzech ostatnich lat McGregor zanotował więcej wizyt w areszcie niż wygranych walk.

Pirat drogowy Conor McGregor znów ukarany. "Muszę jeździć bezpieczniej" Popularny... czytaj dalej » 31-latek do policyjnych kartotek trafiał już za wandalizm i rozboje (m.in. pobicie fana, próbującego zrobić mu zdjęcie), a toczyło się wobec niego również postępowanie w sprawie napaści na tle seksualnym. Wojownik trafiał za kratki, odbywał też prace społeczne w kościołach na Brooklynie, ale wciąż pozostaje niereformowalny.

Rozlewał alkohol obcym mężczyznom

Próbkę swojego temperamentu dał również w kwietniu bieżącego roku, a teraz do sieci trafiło nagranie z tamtych "popisów".

Na filmie opublikowanym przez serwis "TMZ Sports" widać jak krewki Irlandczyk bawi się w jednym z barów w Dublinie. W pewnym momencie sportowiec sięga po butelkę z alkoholem i rozlewa do szklanek mężczyzn siedzących przy barze. Chwilę później McGregor wyprowadza cios lewą ręką i trafia jednego z nich w twarz. Eskalacji konfliktu nie było, bo agresor został szybko odciągnięty od baru.

Jaki był powód jego furii? Tego z nagrania wywnioskować się nie da. Dziennikarz serwisu, który dotarł do wideo sugerują, że atak nastąpił po tym, jak mężczyzna odmówił McGregorowi wspólnego picia. Wszystko skwitowane zostało tytułem "Absurdalny atak".



Conor McGregor throws a punch at an old man for seemingly not wanting to drink whiskey with him. pic.twitter.com/29R3vUP7rb — Jamie Gos (@JamieGos) August 15, 2019





Nieco inny przebieg zdarzeń sugerowały irlandzkie media w kwietniu, kiedy nagranie nie zostało jeszcze upublicznione. Wtedy pisano, że 31-latek został sprowokowany nawiązaniem do jego przegranej walki z Chabibem Nurmagomiedowem z lata 2018 roku.

W dotychczasowej karierze McGregor stoczył 25 walk w formule MMA, z których wygrał 21. Pod koniec marca ogłosił zakończenie kariery, ale nikt nie wziął tego na poważnie. Wiadomo, że negocjacje dotyczące kolejnej walki trwają, ale Irlandczyk domaga się procenta zysków ze sprzedaży gal w systemie pay-per-view, a najchętniej zostałby jednym z udziałowców UFC.

- Patrząc realnie, McGregor powinien stoczyć kolejną walkę na początku przyszłego roku - powiedział niedawno prezydent UFC, Dana White.