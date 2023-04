"Mordują ludzi. Jesteśmy przeciwni, by agresorzy wrócili do sportu"

MKOl zdecydował, świat sportu zareagował, ale nie mówi jednym głosem. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że Rosjanie i Białorusini mogą wrócić do międzynarodowej rywalizacji pod neutralną flagą i pod warunkiem, że odetną się od polityki władz. Ale z Ukrainy już słychać: to hańba. Polska chce walczyć o zmianę decyzji MKOl.

Zszokował, to mało powiedziane. Międzynarodowy Komitet Olimpijski pod koniec marca zapalił zielone światło dla zawodników z Rosji i Białorusi, dotąd masowo, nie licząc świata tenisa, uznanych w sporcie za banitów.

- Nie zgadzam się z tym, dla mnie to nie do przyjęcia. Uchylenie jakiejkolwiek furtki dla Rosjan i Białorusinów jest nie na miejscu. Mordują ludzi na masową skalę, to po pierwsze. Po drugie, teraz sportowcy z Ukrainy, którzy muszą się tułać po świecie, mają rywalizować z zawodnikami z Rosji, którzy trenują w kapitalnych warunkach. Jaka to jest sprawiedliwość? – czasu od wydania rekomendacji MKOl trochę już upłynęło, ale Leszek Blanik, złoty i brązowy medalista olimpijski, wciąż bardzo emocjonalnie reaguje w rozmowie z eurosport.pl.

- Wojna trwa, nic się nie zmieniło. Jestem przeciwna startom sportowców z Rosji i Białorusi – Otylia Jędrzejczak, trzykrotna medalistka olimpijska, dziś prezes Polskiego Związku Pływackiego, nie kryła oburzenia w dniu wydania oświadczenia przez MKOl.

Nie są politykami, ufają Putinowi

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie trwa już od dziewięciu lat, ale z pełną mocą rozgorzała ponad roku temu. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Każdego dnia pod pociskami wystrzeliwanymi czy to z Rosji, czy z Białorusi giną mieszkańcy Ukrainy. Bezbronne dzieci, matki, ojcowie i dziadkowie. Giną tylko dlatego, że Rosja zabija, nie oglądając się na cywilów.

Rosyjscy i białoruscy sportowcy własnymi rękami nie mordują napadniętych sąsiadów, ale autoryzują działania agresywnej Moskwy. Nie odcinają się, nie potępiają działań Władimira Putina. Cały czas znajdują się tacy, którzy ostentacyjnie popierają rękę podniesioną na Ukrainę.

"Przez te wszystkie lata walczyliśmy o prawdę, gdy w Donbasie eksterminowano Słowian. Jestem z prezydentem" – zdumiał swoimi słowami pięściarz Aleksander Powietkin tuż po rozpoczęciu inwazji, wspierając, jak się wyraził, powtarzając moskiewską propagandę, "walkę z nazizmem".

"Nie jestem politykiem, ale ufam naszemu prezydentowi" – to z kolei Jewgienij Pluszczenko, swego czasu gigant łyżwiarstwa figurowego, multimedalista olimpijski.

Po 24 lutego 2022 roku bywało, że młody gimnastyk z Rosji stanął na podium, ale zamiast rosyjskiego godła miał literę "Z", symbol rosyjskiej napaści. Inny Rosjanin, skoczek narciarski, po swojej próbie pomachał do kamery, prezentując na rękawicach flagę swojego kraju. Odebrano to jako prowokację.

Później ten sam skoczek wraz z innymi sportowcami towarzyszył Putinowi na stadionie w Moskwie w wiecu poparcia. Słali uśmiechy, stali ramię w ramię, oczywiście z obowiązkowym "Z" na strojach.

I jeszcze jeden powód, dla których sportowców z Rosji i Białorusi wysłano na sportową banicję. Sport w tych krajach opiera się na klubach wojskowych. Trenując czy grając dla Dynama czy Torpeda, jest się, chcąc nie chcąc, częścią armii lub innej służby mundurowej i legitymizuje jej działania.

- Zdecydowana większość rosyjskich i białoruskich sportowców zatrudniona jest albo w armii, albo w milicji. I są związani z tym koszmarem, który trwa, tuż obok nas. Dostaną rozkaz, to będą musieli jechać na front – nie ma złudzeń Adam Krzesiński z Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Na ostatnich letnich igrzyskach w Tokio z 71 medali dla Rosji 45 zawisło na szyi olimpijczyków reprezentujących wojskowe kluby.

W rok od potępienia do pozwolenia

Pierwsza reakcja MKOl na rosyjsko-białoruską inwazję zatem nie zdziwiła. Było wręcz modelowo, tego oczekiwano od ruchu olimpijskiego.

Dzień po rozpoczęciu napaści na Ukrainę wezwano do przeniesienia, a nawet odwołania wszystkich zawodów sportowych planowanych na arenach w Rosji i Białorusi. MKOl na tym nie poprzestał, po kolejnych trzech dobach wydał jeszcze mocniejsze oświadczenie: polecił nie dopuszczać sportowców z tych krajów do rywalizacji. Były zalecenia z góry, toteż posypała się lawina zakazów i sankcji. Rosjan i Białorusinów nie chciano widzieć na piłkarskich boiskach, hokejowych taflach czy narciarskich skocznie. Nigdzie. Z decyzją o wykluczeniu ociągały się tylko tenisowe władze, aż w końcu pozwoliły na start rosyjskim i białoruskim tenisistom, ale z zastrzeżeniem, że muszą grać pod neutralną flagą.

Żadna to kara. Z Rosji napływały kpiące komentarze. – Wszyscy i tak dobrze wiedzą, jaki kraj reprezentują – triumfował szef tamtejszego tenisa Szamil Tarpiszczew, ten sam, który swego czasu siostry Williams nazwał braćmi.

Miał jednak rację. Niedawno w finale w Dubaju zagrali Daniił Miedwiediew i Andriej Rublow. Co z tego, że przy ich nazwiskach flagi rosyjskiej nie było. W pomeczowych relacjach aż roiło się od podkreślenia "rosyjskiego finału".

Świat tenisa otworzył furtkę dla zawodników z krajów najeźdźców, a konsekwencje tej pobłażliwości widzimy regularnie, do dzisiaj. Rosjanie prowokują gestami i wypowiedziami.

Na trybunach podczas Australian Open ojciec serbskiego dominatora kortów Novaka Djokovicia pozował do zdjęć z Rosjanami paradującymi w koszulkach z bijącymi po oczach literami "Z". Nie bez znaczenia jest fakt, że Serbia to jedyny europejski kraj, oczywiście poza Białorusią, wspierający poczynania Rosji.

Tenisistka Anastazja Potapowa po obiektach Indian Wells w Kalifornii chodziła w koszulce Spartaka Moskwa, co uznano za prowokację. Podczas tego samego turnieju Ukrainka Łesia Curenko miała atak paniki na korcie przed meczem z Białorusinką i odmówiła gry. Inne Ukrainki, Martia Kostiuk czy Anhelina Kalinina, nie podają ręki rosyjskim przeciwniczkom.

Kolejna Ukrainka Elina Switolina wyśmiała działania tenisowych władz, które pozwoliły Rosjanom i Białorusinom grać, jak gdyby nic się nie stało.

- Ludzie, którzy tego nie doświadczyli, nie zrozumieją, jak to jest nie mieć domu, nigdzie nie czuć się bezpiecznie, mieć rodzinę w Ukrainie, która jest obrzucana bombami, wiedzieć, że tamtejsze miasta są niszczone – przypomniała w niedawnym wywiadzie dla francuskiego dziennika "L'Equipe".

Switolina przy okazji podziękowała Idze Świątek za apele i słowa, Polka od początku regularnie potępia Rosję za ataki i wspiera Ukrainę.

Świat tenisa uchyleniem drzwi dla Rosjan i Białorusinów nie pomógł.

Skąd wolta MKOl?

No dobrze, to skąd marcowa wolta i decyzja MKOl?

- Statystycznie, większość sportowców opowiedziała się za tym, żeby rosyjskich i białoruskich dopuszczać do zawodów – przyznała Maja Włoszczowska, była znakomita kolarka górska, medalistka olimpijska, od niemal dwóch lat zasiadająca w komisji zawodniczej MKOl.

Zabrzmiało niewiarygodnie. Jak to? Nagle sami zawodnicy zapragnęli rywalizować ze sportowcami z krajów najeźdźców?

Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ekspert Eurosportu:

- Mamy do czynienia z bardzo mocnym lobbyingiem rosyjsko-chińskim, który sprawia, że taka organizacja jak MKOl, bez względu na to, kto stoi na jej czele, musi liczyć się z konsekwencjami tego lobbyingu.

Dalej, najprościej jak to możliwe, decyzję MKOl rozłożył na czynniki pierwsze:

- Do MKOl należy ponad dwieście krajów, organizacja opiera się na demokratycznym głosowaniu każdego wniosku. O ile Europejski Komitet Olimpijski ma klarowne stanowisko, spójne z tym, co robi Europa, o tyle pozostałe kontynenty takiego stanowiska już nie mają. MKOl, dbając o spójność swojego funkcjonowania, bierze pod uwagę proporcje siłowe we wszelkich głosowaniach. Oczywiście, jeśli chodzi o prawa do transmisji, najwięcej pieniędzy do MKOl płynie z rynku amerykańsko-europejskiego, ale nie można ignorować siły politycznej i ekonomicznej Chin, Afryki czy Ameryki Południowej, która jest antyamerykańska. Federacje z tych kontynentów, które są prorosyjskie, mają dzisiaj większość.

Europa może więc sprzeciwiać się Rosji i Białorusi, ale i tak o wszystkim decyduje matematyka, a ta sprzyja prorosyjskim komitetom olimpijskim z Azji, Ameryki Południowej i Afryki.

Smutną prawdę potwierdza Adam Krzesiński, sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Słyszał tłumaczenia działaczy z tych kontynentów i zaniemówił.

- Europa, a zwłaszcza my, Polacy podchodzimy do tej wojny bardzo emocjonalnie, dotyka nas, codziennie ją widzimy. A w niektórych częściach świata mówi się o niej mało, a są pewnie i takie, gdzie w świadomości ludzi nie istnieje. Brałem udział w spotkaniu online z przedstawicielami krajowych komitetów olimpijskich. Byłem zszokowany stwierdzeniami padającymi z Ameryki Południowej i Afryki, że Rosjan i Białorusinów trzeba do startów dopuścić, bo to, co się dzieje w Ukrainie, to konflikt, jakich na świecie wiele. Taki jest ich punkt widzenia, czy nam się to podoba, czy nie. Podkreślę ponownie - PKOl i ja, Adam Krzesiński, jesteśmy przeciwni, by agresorzy wrócili do świata sportu. Trwa wojna, giną ludzie. Nie, nie i jeszcze raz nie – stwierdził stanowczo w rozmowie z eurosport.pl.

- Po wybuchu wojny potępił ją cały świat, a MKOl poszedł za tym głosem, w zasadzie nie mając wyjścia. Teraz zmienił zdanie, argumentując, że polityka nie może wchodzić do sportu, że sport ma jednoczyć, że sportowcy nie są odpowiedzialni za to, co się dzieje. Ja i PKOl stawiamy sprawę jasno - te argumenty są zupełnie nietrafione. Rosjan i Białorusinów absolutnie nie można dopuszczać do sportowej rywalizacji, do czasu, aż ich kraje zakończę wojnę i wycofają się z Ukrainy. To sprawa zero-jedynkowa – postawił sprawę jasno Adam Krzesiński.

W słowach nie przebiera Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, były znakomity kulomiot, uczestnik czterech igrzysk, z których przywiózł dwa złota.

- Dla nas sytuacja jest czarno-biała, bo wojna toczy się tuż obok. A dla MKOl? Dla nich to daleko, od dawna trwa, więc pewnie tym tematem już się znudzili. I zrobili w międzyczasie symulację, chłodną kalkulację, z której wyszło, że dalsze izolowania Rosjan i Białorusinów zwyczajnie się nie opłaca, oczywiście finansowo. Jakie szczytne olimpijskie zasady, jakie ideały, Liczą się przede wszystkim interesy – nie krył oburzenia, gdy do niego zadzwoniliśmy.

Źródło: Getty Images Zbombardowany stadion w Czernihowie

Zmiana w pięć minut

Władze ruchu olimpijskiego twierdzą, że decyzja o otwarciu drzwi dla zawodników rosyjskich i białoruskich to efekt czteromiesięcznych wewnętrznych prac, dyskusji i konsultacji. Zaczęło się w grudniu podczas szczytu olimpijskiego w Lozannie. Już wtedy Olimpijska Rada Azji zaprosiła sportowców z tych krajów na zawody do siebie, uznając nałożone sankcje za zbyt dotkliwe.

MKOl zastanawiał się i zastanawiał, w końcu 28 marca ogłosił zalecenia dla federacji sportowych, które można streścić następująco: tak, dopuszczajcie Rosjan i Białorusinów, niech startują, ale pod flagą neutralną i jednocześnie muszą odciąć się od ataku na Ukrainę i nie mogą być członkami klubów wojskowych.

Flaga neutralna – znamy to. Ale co zrobić z kolejnymi warunkami? Jak sprawdzić, czy zawodnik potępił rosyjską agresję? Zaświadczy o tym podpis pod oświadczeniem a może badanie wariografem?

Sprawa członkostwa w klubach wojskowych też brzmi absurdalnie. Leszek Blanik śmieje się, gdy o tym słyszy. - Przecież Rosja to kraj, w którym w pięć minut można sportowcom zmienić statut. Dla nich to nie problem – stwierdził.

- Można jedną decyzją zmienić i Rosjanie będą w klubach cywilnych. To właściwie nic nie zmieni. Bardzo trudno te warunki egzekwować i zweryfikować – potwierdził Tomasz Majewski.

MKOl wydał rekomendację, niejako umywając ręce, bo do niczego nie zmusza. W sprawie startów Rosjan i Białorusinów na igrzyskach w Paryżu za rok się nie wypowiedział. Kazał sobie dać czas. Teraz o wszystkim mają decydować federacje poszczególnych dyscyplin. Pierwsza zdanie ruchu olimpijskiego podzieliła Międzynarodowa Federacja Szermiercza. Podczas zwołanego nadzwyczajnego kongresu w Lozannie ponad 60 proc. głosujących zgodziło się na powrót Rosjan i Białorusinów do rywalizacji.

Impas jednak trwa, bo sprawy w swoje ręce wzięły krajowe związki sportowe. Szermiercze zawody Pucharu Świata w swoim kraju odwołały Niemcy, Francja, Dania i Polska, uniemożliwiając Rosjanom i Białorusinom starty i nabijanie sobie punktów niezbędnych do kwalifikacji olimpijskiej.

Bojkot na horyzoncie

Co teraz?

- Niewykluczone, że federacje będą robić jak w szermierce, będą odwoływane zawody i Rosjanie oraz Białorusini nie będą mieli kiedy startować. Jestem dumny z World Athletics, federacji, którą sam reprezentuję. Nie ulega żadnym pokusom, była jedną z pierwszych, która ogłosiła, że do rekomendacji MKOl się nie zastosuje. Czasu do igrzysk jest niby dużo, ale tak naprawdę niedużo. Rusza sezon lekkoatletyczny. Jeżeli World Athletics utrzyma stanowisko, że Rosjanie nie będą mogli startować, to nie zdobędą punktów rankingowych, nie zakwalifikują się do igrzysk – przewiduje Robert Korzeniowski.

Podobne zdanie ma Tomasz Majewski:

- World Athletics na to nie pozwoli. W tej dyscyplinie trochę pomaga to, że Rosjanie od dawna nie startują przez systemowy w ich kraju doping. I potracili w tym czasie wpływy, a przy okazji lekkoatletyka ukraińska jest na dobrym poziomie, co także ma znaczenie.

Jeśli MKOl się nie ugnie pod presją stających w kontrze kolejnych federacji, w grę wchodzi nawet bojkot przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. Majaczy powtórka z historii, z roku 1980 i 1984. Wtedy igrzyska w Moskwie zignorowali sportowcy z USA, a te w Los Angeles – komunistyczny blok wschodni, także Polska. 34 krajów, jest wśród nich i Polska, żąda od MKOl zmiany stanowiska.

Na razie największymi przegranymi zaleceń MKOl są Ukraińcy. Jeśli Rosjanie i Białorusini zostaną dopuszczeni do zawodów, by móc zdobywać olimpijskie kwalifikacje, Ukraińcy pewnie w nich nie wystąpią. Tamtejszy rząd zakazał swoim sportowcom startów w każdej imprezie, w której występować będą zawodnicy z krajów agresorów.

Czyli igrzyska w Paryżu bez Ukrainy, ale z Rosją i Białorusią? MKOl skomplikował i tak już niełatwą sytuację. Jeśli podtrzyma swoją decyzję, bojkot będzie nieunikniony.