Międzynarodowy Komitet Olimpijski przywrócił we wtorek możliwość startów Rosjan i Białorusinów w sportach indywidualnych pod flagą neutralną pod warunkiem, że nie wspierali oni aktywnie wojny w Ukrainie oraz nie są związani z wojskiem i klubami wojskowymi.

Rekomendacja MKOl spotkała się z olbrzymią krytyką w świecie sportu.

"Zapraszamy agresora z otwartymi ramionami"

Premier skrytykował decyzję MKOl. Odpowiedział, czy polscy sportowcy wezmą udział w igrzyskach Międzynarodowy... czytaj dalej » Siess był jednym z sygnatariuszy listu do Międzynarodowej Federacji Szermierczej, która już wcześniej zgodziła się na przywrócenie rosyjskich i białoruskich zawodników do rywalizacji. FIE opowiedziała się za tym 10 marca podczas nadzwyczajnego kongresu. Decyzja dotyczy zawodów indywidualnych oraz drużynowych. Ma obowiązywać od kwietnia.

- Przede wszystkim Międzynarodowa Federacja Szermiercza wyszła przed szereg, bo chyba jako jedna z pierwszych przywróciła rosyjskich zawodników. W związku z tym szybko powstała grupa złożona z wielu szermierzy, w zasadzie ze wszystkich krajów poza Rosją i Białorusią. Napisaliśmy list do przewodniczącego MKOl i federacji szermierczej, w którym nie zgodziliśmy się z tą decyzją. Podkreśliliśmy, że gdy wojna w Ukrainie rozpoczęła się, Rosjanie i Białorusini natychmiast zostali wykluczeni. Nic się nie zmieniło, wojna trwa już ponad rok i nagle zostają przywróceni. Chcemy w ten sposób wyrazić swoje oburzenie i zakomunikować, że wojna dalej trwa, a my zapraszamy agresora z otwartymi ramionami - powiedział Siess na antenie TVN24 BiS.

Florecista, brązowy medalista mistrzostw Europy 2022 w drużynie, przyznał, że od żadnego reprezentanta Rosji nie usłyszał sprzeciwu wobec wojny.

- Ani jednego takiego głosu, ale to wszystko jest dosyć skomplikowane. Zdecydowana większość rosyjskich zawodników, którzy prezentują wysoki poziom, jest mocno związana z wojskiem. Przykładowo, na ostatnich igrzyskach w Tokio 61 medali z łącznie 71 zostało zdobytych przez żołnierzy armii rosyjskiej. Im trudno zająć jakieś stanowisko - wyjaśnił Siess.

Bojkot igrzysk? "Sytuacja jest skomplikowana"

Szef MKOl Thomas Bach oznajmił na wtorkowej konferencji prasowej w Lozannie, że na razie nie ma zgody na uczestnictwo rosyjskich i białoruskich sportowców w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. - MKOl podejmie tę decyzję we właściwym czasie, według własnego uznania - oświadczył Niemiec.

Dodał, że Ukraina, Polska, Estonia, Łotwa i Litwa grożą bojkotem imprezy w przypadku dopuszczenia do rywalizacji Rosjan i Białorusinów.

Siess na pytanie o ewentualny bojkot odpowiedział, że "sytuacja jest skomplikowana".

- Wydaje mi się, że termin tych decyzji, czyli tuż przed rozpoczęciem kwalifikacji olimpijskich, nie jest przypadkowy. Z tego co wiem, federacje szermiercze wielu krajów, zwłaszcza europejskich, są w ciągłym kontakcie i rozważane są różnego rodzaju bojkoty. Wątpię, żeby bojkot jednej czy dwóch osób sprawił, że nagle Rosjanie nie wystartowaliby. Musiałby być to ruch masowy - podsumował gość TVN24 BiS.