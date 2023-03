Premier skrytykował decyzję MKOl. Odpowiedział, czy polscy sportowcy wezmą udział w igrzyskach

18.03 | Członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego pochodzący z Rosji zatrzymają swoje stanowiska. Decyzja ta dziwi ekspertów, gdyż MKOl wcześniej apelował do związków sportowych o niedopuszczenie Rosjan i Białorusinów do udziału w zawodach i rywalizacji. O szczegółach Aleksandra Kąkol.

We wtorek Międzynarodowy Komitet Olimpijski przywrócił możliwość występów zawodników z obu krajów pod flagą neutralną. Warunkiem jest brak aktywnego wsparcia wojny w Ukrainie oraz brak związków sportowców z wojskiem oraz klubami wojskowymi. Decyzja w sprawie ich udziału w igrzyskach zapadnie później. MKOl otworzył drzwi Rosjanom i Białorusinom. "To byłoby najgorsze rozwiązanie i wielka porażka" To jest włożenie... czytaj dalej »

Będzie próba zbudowania koalicji

Swoje zdanie w tej kwestii wyraził między innymi Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że "sport jest bardzo ważny dla budowania odpowiedniej świadomości" i ocenił, że "doszło do karygodnego, do haniebnego czynu, do haniebnej decyzji".

- Niestety najwyższe kierownictwo MKOL-u podjęło taką decyzję, że rosyjscy, białoruscy sportowcy mogą niby jako naturalni - co to znaczy, bezpaństwowcy, co to jest w ogóle za podejście do tematu - występować w zawodach lekkoatletycznych - powiedział na środowej konferencji prasowej szef polskiego rządu.

- My będziemy bardzo mocno protestować przeciwko temu, ponieważ jest to krok w kierunku przyzwyczajenia się i przyzwyczajenia innych do tej okrutnej wojny, którą Rosja rozpoczęła przeciwko Ukrainie, a więc także przeciwko całemu wolnemu światu - oświadczył.

Co ważne, premier poruszył także sprawę ewentualnego bojkotu igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Zaznaczył przy tym, że "Polska na pewno nie będzie sama wycofywać sportowców".

- Będziemy jednak próbowali budować koalicję państw - i to poleciłem panu ministrowi Bortniczukowi - aby razem, mocnym głosem domagać się od MKOL-u cofnięcia tej bardzo błędnej i niedobrej decyzji - zapowiedział Morawiecki.