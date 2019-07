Zdobywca Super Bowl z 2012 roku zmarł na udar cieplny

Do dramatu doszło w czwartek w Little Rock w stanie Arkansas. Petrus pomagał rodzicom w prowadzonym przez nich sklepie. Po pracy, podczas której były gracz NFL przebywał głównie na zewnątrz, poczuł się źle. Trafił do szpitala, gdzie w nocy zmarł.



Tego dnia temperatury sięgały ponad 30 stopni Celsjusza. W całym stanie ogłoszono alert o niebezpiecznych warunkach pogodowych. Fala upałów zalała ostatnio Stany Zjednoczone. Temperatury w niektórych miejscach przekraczają nawet 38 stopni Celsjusza.

Wywalczył Super Bowl

Koroner Gerone Hobbs poinformował w NBC, że Petrus nie miał wcześniej żadnych dolegliwości, które mogłyby doprowadzić do śmierci w wyniku udaru cieplnego. Matka Petrusa zapewniała, że jej syn pił wodę podczas wykonywania obowiązków.



Petrus, grający na pozycji ofensywnego liniowego, był członkiem ekipy New York Giants, która w 2012 roku wywalczyła Super Bowl (mistrzostwo ligi NFL). Występował jeszcze w zespołach New England Patriots i Tennessee Titans.

W roku 2013 zakończył karierę.



"Jesteśmy zasmuceni wiadomością o śmierci Mitcha. Nasze myśli kierujemy do rodziny i przyjaciół" - napisał nowojorski klub w oświadczeniu.