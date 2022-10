Pierwszy medal dla Polski w mistrzostwach świata w judo

Zobacz całą walkę wygraną przez Beatę Pacut-Kłoczko w rywalizacji o brązowy medal w kategorii do 78 kg.

Beata Pacut-Kłoczko pokonała Niemkę Alinę Boehm poprzez ippon w walce o brązowy medal mistrzostw świata w judo w kategorii do 78 kg. Zobacz końcówkę tej walki.

"Dojeżdżam do mety". Wicemistrzyni olimpijska kończy karierę Łyżwiarka szybka... czytaj dalej » Droga do podium prowadziła przez repesaże. Tam stoczyła niezwykle wyrównany pojedynek z Włoszką Giorgią Stangherlin. Obie zawodniczki dostały po dwa ostrzeżenia i widać było, że rywalizacja kosztowała je bardzo wiele sił. Judoczka GKS Czarni Bytom, gdy kończył się podstawowy czas walki, wykonała rzut oceniony na waza-ari. Zwycięstwo w tym pojedynku było premiowane prawem walki o brązowy medal.

W tym starciu jej przeciwniczką była Niemka Boehm, która w rywalizacji o grupowe zwycięstwo pokonała swoją rodaczkę, liderkę światowego rankingu Annę Marię Wagner. 24-letnia Boehm do tej pory nie odnosiła jednak znaczących sukcesów w seniorskim judo. W roku 2015 została mistrzynią Europy do lat 18 i srebrną medalistką mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej. Trzy lata temu stanęła na najniższym stopniu podium młodzieżowych ME. W tym roku w turniejach Grand Slam w Tel Awiwie i Ułan Bator odpowiednio zajęła 2. i 3. miejsce.

Pacut-Kłoczko dobrze zrobiła dwugodzinna przerwa przed walką o medal. Polka do pojedynku przystąpiła skoncentrowana, pewna swoich umiejętności. Na początku dała się jednak zaskoczyć uchwytem i taktyką wypychania za matę. To wymusiło na sędziach ukaranie jej ostrzeżeniem shido.

- Później Beata się odnalazła. Zaczęła sobie radzić z taktyką Niemki, lepiej się przemieszczając, zaczęła atakować. Po jej rzucie ocenionym na waza-ari był ciekawy moment pojedynku - ocenił Jarosław Wołowicz, kierownik wyszkolenia Polskiego Związku Judo.

Polka długo trzymała w parterze przeciwniczkę. Po pokazaniu się na tablicy napisu waza-ari musiało upłynąć 10 sekund, aby zostało orzeczone jej zwycięstwo.

- Trzymanie Beaty było dobrze założone. Zrezygnowana rywalka nie mogła nic na to poradzić. Dobrze, że sędziowie nie przerwali w tej pozycji walki - dodał Wołowicz.

Cenne zwycięstwo Polki

Do tej pory największym sukcesem 26-letniej Polki było mistrzostwo Europy wywalczone w ubiegłym roku w Lizbonie. Konto Pacut-Kłoczko w światowym rankingu za 3. miejsce w MŚ wzbogaciło się o 1000 punktów. To pozwoli jej awansować o kilka miejsc w tym zestawieniu. Mistrzostwa w Taszkiencie zaliczane się także do kwalifikacji olimpijskich Paryż 2024.