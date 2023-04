Polskie szpadzistki mistrzyniami świata juniorek

Magdalena Pawłowska doprowadziła do prowadzenia w starciu z Francuzkami podczas szermierczych mistrzostw świata w Kairze.

Zespół w składzie: Alicja Klasik, Kinga Zgryźniak (obie RMKS Rybnik), Gloria Klughardt (AZS AWF Kraków) oraz Cecylia Cieślik (PKSzerm Warszawa) był najwyżej rozstawiony i stanął na wysokości zadania. Polska zrezygnowała z organizacji Pucharu Świata we florecie Polski Związek... czytaj dalej »

Zmagania zaczął od 1/16 finału i w tej rundzie pokonał ekipę Meksyku 45:21, następnie w 1/8 finału wygrał z Rumunkami 45:27, w ćwierćfinale zwyciężył Ukrainki 38:35, a w półfinale - Francuzki 35:31.

W decydującym o triumfie spotkaniu Biało-Czerwone uporały się z Amerykankami 45:38.

Polacy wracają do kraju z trzema medalami

Co ciekawe, dla Klasik był to już drugi medal wywalczony w Płowdiw. Wcześniej, w rywalizacji indywidualnej, 19-latka dotarła do finału, w którym uległa Amerykance Hadley Husisian 9:15.

Trzeci krążek dla Polski w tej imprezie - srebrny - wywalczył w szabli Benedykt Denkiewicz. W finale zmagań kadetów (do lat 17) zawodnik ekipy UKS Szabla Ząbki przegrał z reprezentantem USA Wiliamem Morillem 9:15.