Męska czwórka podwójna popłynęła po srebro mistrzostw Europy

Przed finałem Polacy byli typowani na jednego z głównych kandydatów nie tylko do medalu, ale także i do zwycięstwa. Przemawiały za nimi pierwsze starty w Monachium - wygrali bowiem zarówno swój przedbieg, jak i półfinał.

Polacy przegrali jedynie z Włochami

W sobotnim finale niezwykle mocno rozpoczęli Włosi, którzy już po 500 metrach mieli przewagę ponad długości łódki nad pozostałymi reprezentacjami. Tymczasem od połowy dystansu Polacy systematycznie zmniejszali straty, mocniej też zaczęli wiosłować Rumuni i przewaga reprezentantów Italii była już niewielka.

Odparli oni jednak ataki rywali, a Biało-Czerwoni do końca musieli walczyć o drugą lokatę z Rumunami, których wyprzedzili o zaledwie 0,42 sekundy.

- Apetyty były trochę większe, ale i tak jesteśmy zadowoleni - powiedział trener czwórki podwójnej Aleksander Wojciechowski.

- Nie ukrywam, że Włosi mocno nas zaskoczyli tym swoim startem, nie przewidzieliśmy, że tak wyskoczą. Pilnowaliśmy Rumunów, Anglików, a tymczasem to ich trzeba było gonić. W pewnym momencie byliśmy już blisko, ale nie udało się. Nie mam natomiast o to żadnych pretensji do chłopaków. Była piękna walka do samej mety, a różnice czasowe były niewielkie - dodał.

To pierwszy i jedyny sobotni medal Polaków

Karolina Naja i Anna Puławska mistrzyniami świata Karolina Naja i... czytaj dalej » To był jedyny medal wywalczony przez polską reprezentację podczas sobotnich finałów. Na czwartym miejscu finiszowała czwórka bez sternika w składzie Łukasz Posyłajka, Piotr Juszczak, Mikołaj Burda, Mateusz Wilangowski. W dwójce bez sternika wracający po kontuzji Michał Szpakowski z Adamem Woźniakiem wygrali finał B, czyli uplasowali się na siódmej pozycji.

Tego samego dnia szóste miejsce zajęły z kolei dwie kobiece osady. Dla Marty Wieliczko i Joanny Dittmann, a także czwórki bez sterniczki (Weronika Kaźmierczak, Olga Michałkiewicz, Zuzanna Lesner, Barbara Jęchorek) sam awans do finału można jednak traktować w kategoriach sukcesu.

W niedzielę w finale A wystąpi tylko jedna polska osada - dwójka podwójna wagi lekkiej (Katarzyna Wełna, Zuzanna Jasińska). W finale B, czyli o siódme miejsce, powalczą Piotr Płomiński z Szymonem Pośnikiem w dwójce podwójnej. Z kolei jedynkarz Wiktor Chabel wystartuje w finale C (miejsca 13-18).

W stolicy Bawarii rozgrywane są multidyscyplinarne mistrzostwach Europy; o 177 kompletów medali rywalizuje łącznie 4800 sportowców, m.in. lekkoatleci, kajakarze, kolarze, tenisiści stołowi i siatkarze plażowi.

Wyniki sobotnich finałów mistrzostw Europy:

kobiety

dwójka bez sterniczki

1. Rumunia 7.34,41

(Ioana Vrinceanu, Denisa Tilvescu)

2. Wielka Brytania 7.36,20

(Emily Ford, Esme Booth)

3. Holandia 7.39,49

(Ymkje Clevering, Veronique Meester)



dwójka podwójna

1. Rumunia 7.14,85

(Ancuta Bodnar, Simona Radis)

2. Holandia 7.21,84

(Roos de Jong, Laila Youssifou)

3. Włochy 7.23,04

(Kiri Tontodonati, Stefania Gobbi)

...

6. Polska 7.37,71

(Marta Wieliczko, Joanna Dittmann)



czwórka podwójna

1. Wielka Brytania 6.49,21

(Jessica Marie Leyden, Lola Andersson, Georgina Megan Brayshaw, Lucy Glover)

2. Holandia 6.52,52

(Nika Johanna Vos, Tessa Dullemans, Ilse Kolkman, Bente Paulis)

3. Ukraina 6.53,76

(Darina Werchogliad), Natalija Dowgodko, Katerina Dudczenko, Jewhenija Dowgodko)



czwórka bez sterniczki

1. Wielka Brytania 6.50,92

(Heidi Long, Rowan McKellar, Samantha Redgrave, Rebecca Shorten)

2. Irlandia 6.52,99

(Natalie Long, Aifric Keogh, Tara Hanlon, Eimear Lambe)

3. Rumunia 6.53,83

(Madalina Beres, Iuliana Buhus, Magdalena Rusu, Amalia Beres)

...

6. Polska 7.11,62

(Weronika Kaźmierczak, Olga Michałkiewicz, Zuzanna Lesner, Barbara Jęchorek)



mężczyźni

dwójka bez sternika

1. Rumunia 6.44,28

(Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan)

2. Wielka Brytania 6.46,52

Oliver Wynne-Griffith, Tom George)

3. Hiszpania 6.49,13

(Jaime Canalejo Pazos, Javier Garcia Ordonez)

...

7. Polska 6.49,86 (7. miejsce w finale B)

(Adam Woźniak, Michał Szpakowski)



czwórka podwójna

1. Włochy 6.06,77

(Nicolo Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili)

2. Polska 6.07,85

(Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski, Fabian Barański)

3. Rumunia 6.08,27

(Mihai Chiruta, Ciprian Tudosa, Ioan Prundeanu, Marian Enache)



czwórka bez sternika

1. Wielka Brytania 6.15,43

(William Stewart, Samuel Nunn, Matthew Aldrige, Freddie Davidson)

2. Holandia 6.17,69

(Ralf Rienks, Ruben Knab, Sander de Graaf, Rik Rienks)

3. Rumunia 6.19,49

(Mihaita Tiganescu, Mugurel Vasile Semciuc, Stefan Berariu, Florin Lehaci)

4. Polska 6.23,52

(Łukasz Posyłajka, Piotr Juszczak, Mikołaj Burda, Mateusz Wilangowski)



czwórka podwójna wagi lekkiej

1. Włochy 6.17,83

(Antonio Viciono, Martino Goretti, Niels Torre, Patrick Rocek)

2. Niemcy 6.24,14

(Simon Klueter, Johannes Ursprung, Fabio Kress, Joachim Agne)

wystartowały tylko dwie osady



ósemka

1. Wielka Brytania 5.49,67

2. Holandia 5.54,21

3. Włochy 5.55,08