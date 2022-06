Drużyna florecistów z brązowym medalem mistrzostw Europy

Andrzej Rządkowski musiał wymienić przewód w trakcie spotkania o brąz ME.

Floreciści, w składzie: Leszek Rajski, Andrzej Rządkowski (obaj Wrocławianie), Michał Siess (AZS AWFiS Gdańsk) i Adrian Wojtkowiak (AZS AWF Poznań), byli rozstawieni z numerem czwartym.

Polska szpadzistka z brązowym medalem mistrzostw Europy Martyna... czytaj dalej » W 1/8 finału pokonali Austriaków 45:29, a w ćwierćfinale - Niemców 44:40, choć po pięciu z dziewięciu rund prowadzili już 25:11. W półfinale zawodnicy trenera Radosława Glonka, którzy w tym roku po 14 latach wrócili na podium zawodów Pucharu Świata - byli drudzy w Belgradzie, spotkali się z najwyżej rozstawionymi Francuzami. Trójkolorowi, mistrzowie olimpijscy z Tokio, którzy w Turcji występują w całkiem odmienionym składzie, wygrali 42:36.

Dominacja Polaków

We wtorek Polacy w pojedynku o brąz zmierzyli się z Hiszpanami, którzy w półfinale ulegli Włochom 19:45.

Biało-Czerwoni od początku dominowali. W pierwszym pojedynku na prowadzenie 5:3 wyszedł Siess, a następnie przewagę powiększył Rządkowski - 10:3.

Oglądasz Wideo: Eurosport Polscy floreciści coraz bliżej brązu mistrzostw Europy

Po pojedynku najbardziej doświadczonego w naszej ekipie Rajskiego - jego drugim - Polacy prowadzili 25:16.

Wypracowanej przewagi nie zaprzepaścili, a nawet ją powiększali kolejno Rządkowski (30:20), Rajski (35:23) i Siess (40:26).

Kropkę nad "i" postawił Rządkowski (45:29).

Oglądasz Wideo: Eurosport Polscy floreciści z brązowymi medalami mistrzostw Europy

To trzeci medal Biało-Czerwonych w tej imprezie. Wcześniej na najniższym stopniu podium stanęły szpadzistka Martyna Swatowska-Wenglarczyk i szablistka Zuzanna Cieślar. Łączny dorobek polskich szermierzy w rozgrywanych od 1981 roku ME to 53 medale. Składa się na niego dziewięć złotych, 10 srebrnych, 34 brązowe.