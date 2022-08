Polscy kajakarze zaimponowali. "Historyczny występ"

Grzegorz Hedwig zajął 13. miejsce w eliminacjach slalomu kajakowego, dzięki czemu awansował do półfinału. Zobacz drugi przejazd Polaka. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Hedwig awansował do półfinału w slalomie kajakowym

Klaudia Zwolińska zajęła 12. miejsce w slalomie kajakowym. Wywalczona przez Polkę pozycja daje jej awans do półfinału rywalizacji.

Klaudia Zwolińska, z czasem 111.76 awansowała do finału rywalizacji w kajakarstwie górskim.

Tokio. Klaudia Zwolińska awansowała do finału rywalizacji w...

Kajakarz górski Krzysztof Majerczak nie awansował do olimpijskiego finału slalomu K1, zajmując w półfinale 15. miejsce. Polak dostał dwie sekundy kary za dotknięcie tyczki.

Tokio. Krzysztof Majerczak nie awansował do finału K1

Marta Walczykiewicz zajęła drugie miejsce w swoim biegu eliminacyjnym, dzięki czemu awansowała do półfinału rywalizacji kajakarskich K-1 kobiet.

Tokio. Walczykiewicz awansowała do półfinału w rywalizacji...

Helena Wiśniewska zajęła czwarte miejsce w swoim biegu eliminacyjnym K-1 kobiet, dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału.

Karolina Naja i Anna Puławska zwyciężyły w wyścigu w sprincie kobiecych dwójek na 500 m. Tym samym Polki awansowały do półfinału rywalizacji.

Tokio. Naja/Puławska z 1. miejsca awansowały do półfinału w...

Zobacz, co powiedziały Karolina Naja i Anna Puławska po awansie do półfinału w rywalizacji w kajakarskim K-2.

Tokio. Naja i Puławska po awansie do półfinału w rywalizacji...

Zobacz występy Polaków w kajakarstwie z 2 sierpnia. Zawodnicy którzy zakwalifikowali się do półfinałów: Marta Walczykiewicz z 2. miejscem w wyścigu, Karolina Naja i Anna Puławska z wygranym wyścigiem oraz Głazunow i Barniak, również z 1. miejscem. Helena Wiśniewska z 3. lokatą niestety nie zakwalifikowała się do biegu półfinałowego.

Tomaszowi Barniakowi i Wiktorowi Glazunowowi sporo zabrakło do medalu. Wygrali Kubańczycy przed Chinami i Niemcami.

Podczas półfinału K-2 500 m Słowenki wywróciły kajak, wpadając do wody.

Podczas półfinału K-2 500 m Słowenki wywróciły kajak, wpadając do wody. Kajakarki potrzebowały pomocy przy wyjściu z wody.

Justyna Iskrzycka jako druga ukończyła wyścig w K-1 500 m kobiet. Tym samym awansowała do półfinału na igrzyskach olimpijskich.

Tokio. Iskrzycka zajęła 2. miejsce w wyścigu i awansowała do...

Tokio. Borowska zajęła 1. miejsce w wyścigu i awansowała do...

Zobacz wszystkie występy Polek w kajakarstwie z 4 sierpnia. Wszystkie zawodniczki z tego dnia zakwalifikowały się do półfinałów na igrzyskach olimpijskich. W wyścigu C-1 200 m Borowska zajęła 1. miejsce, wyścigi w K-1 500 m zakończyły się z 2. lokatą Iskrzyckiej oraz 3. miejscem Walczykiewicz.

W półfinale C-1 200 m kobiet Polka zajęła czwarte miejsce, kwalifikując się do finału.

Mateusz Kamiński był 4. w eliminacjach kajakarskich jedynek i zakwalifikował się do ćwierćfinału rywalizacji.

Polska czwórka kobiet w kajakarstwie klasycznym na 500 metrów w składzie K. Naja, A. Puławska, J. Iskrzycka i H. Wiśniewska zajęła pierwsze miejsce w eliminacjach, dzięki czemu Polki awansowały bezpośrednio do półfinału rywalizacji z pominięciem etapu ćwierćfinału.

Tokio. Wiktor Głazunow awansował do półfinału igrzysk olimpijskich w wyścigach kanadyjkarzy na 1000 metrów.

Tokio. Wiktor Głazunow awansował do półfinału igrzysk...

Wiktor Głazunow dopłynął siódmy do mety półfinału C-1 1000 m. Tym samym nie zakwalifikował się do finału A.

Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska wygrały półfinał K4 500 m, kwalifikując się do finału A.

Przeżyjmy to jeszcze raz. Brązowy medal polskiej czwórki kajakowej i trzynasta zdobycz biało-czerwonych na igrzyskach w Tokio.

Oto co miały do powiedzenia brązowe medalistki IO.

To były niezwykle udane zawody dla Biało-Czerwonych. Prawdziwy pokaz mocy zaprezentowała kobieca grupa, prowadzona od 2009 roku przez trenera Tomasz Kryka. Kajakarki od wielu lat są wiodącą siłą nie tylko w Polsce, ale i na świecie, natomiast w Monachium wręcz zdeklasowały rywalki.

Anna Puławska zbiera złoto

Sypnęło złotymi medalami polskich kajakarzy w mistrzostwach Europy Aleksander... czytaj dalej » Polki zdobyły trzy złote medale w trzech konkurencjach olimpijskich (jedynka, dwójka i czwórka na 500 m), a wszystkie z udziałem Puławskiej. Do tego dołożyły dwa srebra w jedynce i dwójce na 1000 m, srebro w dwójce na 200 m, a brąz wywalczyła Marta Walczykiewicz w jedynce na 200 m.



- Liczyłem na więcej medali niż w mistrzostwach świata, gdzie było siedem, ale ten wynik przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. To był historyczny występ całej reprezentacji, ale przede wszystkim grupy kobiet. Nigdy dotychczas jeszcze nie zdobyliśmy trzech złotych medali na dystansach olimpijskich. Pozostałe grupy też pokazały się z bardzo dobrej strony. Cieszy postawa dwójki kanadyjkowej Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak, która zdobyła srebro w olimpijskiej konkurencji - powiedział prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz.



Jak dodał, optymizmem napawa również dyspozycja zawodników, którzy znaleźli się poza podium.



- Mamy jedną z najmłodszych reprezentacji na świecie i przyglądamy się zawodnikom pod kątem igrzysk olimpijskich w Paryżu. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ci, którzy wracają bez medali, też zrobili ogromny postęp i są w kontakcie z czołówką światową - podkreślił.

Źródło: Imago Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły złoto na ME

Worek medali Polaków

Polacy z kolejnymi medalami mistrzostw Europy w kajakarstwie. Sobota pełna sukcesów Reprezentanci... czytaj dalej » W niedzielę Polacy sześciokrotnie stanęli na podium. Worek medali otworzyła Justyna Iskrzycka, która w tym sezonie rywalizowała na dystansie nieolimpijskim - 1000 m. W finale jedynek zdobyła srebro, drugie w tych mistrzostwach; wcześniej z Katarzyną Kołodziejczyk była druga w K2 1000 m.



Dwójki kanadyjkowe na 200 m to była zawsze ulubiona konkurencja Arsena Śliwińskiego, który w poprzednich latach sięgał po medale z Michałem Łubniewskim. W Monachium popłynął z Aleksandrem Kitewskim, a jego osada wygrała z wyraźną przewagą.



Potem w głównej roli znów wystąpiły podopieczne trenera Kryka. W finale dwójek na 200 m Kołodziejczyk z Dominiką Putto musiały uznać wyższość tylko utytułowanych Węgierek, a potem w rywalizacji K1 500 m Puławska pokonała rywalki, które w tej konkurencji mają od niej zdecydowanie więcej medali.



Szkoleniowiec żeńskiej grupy wciąż szuka optymalnego wyboru do tej konkurencji, wcześniej startowała w niej Iskrzycka, a na mistrzostwach świata Putto.



Puławska niespełna godzinę po finale jedynki, musiała szybko przesiąść się do czwórki. Ta osada w składzie z Karoliną Nają, Adrianną Kąkol i Putto w tym sezonie wygrała wszystko - dwukrotnie triumfowała w zawodach Pucharu Świata oraz w mistrzostwach świata. W Monachium znów zwyciężyła prawie o długość łodzi.

Wyrównana walka do końca

Duety na medal. Złoto dla Nai i Puławskiej, brąz Walczak oraz Szczerbińskiej Karolina Naja i... czytaj dalej » Niezwykle wyrównana i zacięta walka toczyła się w finale nowej olimpijskiej konkurencji dwójek kanadyjkowych na 500 m (w Tokio zawodnicy rywalizowali na dystansie dwukrotnie dłuższym). Wyraźnie wygrali Hiszpanie, a Głazunow i Barniak niemal równocześnie wpadli na metę z Niemcami i Włochami. Sędziowie dość długo analizowali zapis fotofiniszu, ostatecznie polski duet okazał się szybszy od osady gospodarzy o zaledwie 0,011 s.



Ułamków sekund zabrakło do podium kanadyjkarce Katarzynie Szperkiewicz, która w finale jedynek na 200 m zajęła czwarte miejsce.



Brązowy medal do dorobku polskiej reprezentacji dołożył Rafał Rosolski. Najbardziej doświadczony zawodnik z grupy kajakarzy był dopiero 12. na olimpijskim dystansie 1000 m, ale w konkurencji poza programem olimpijskim, czyli K1 5000 m, zajął trzecią lokatę.



Dwa brązowe medale zdobyli także parakajakarze - Mateusz Surwiło oraz w Karolina Bronowicz jedynkach na 200 m.

Kłopoty sprzętowe

Polscy reprezentanci często musieli jednak rywalizować z przeciwnościami losu, kłopotami sprzętowymi, a czasami nawet jego brakiem. Trenerowi Krykowi podczas transportu kajaków z Portugalii przytrafił się pożar przyczepy. Sprzęt nie ucierpiał, ale przyczepa nie mogła kontynuować jazdy i szefostwo ekipy wysłało inną. Z kolei grupie kanadyjkarzy po mistrzostwach świata zaginęły wiosła i klęczniki.



- Kłopoty zaczęły się już na mistrzostwach świata w Kanadzie. Opóźnione loty, oczekiwania na lotniskach po kilkanaście godzin, zaginione bagaże... Te trudności się piętrzyły, ale udało nam się z tego wybrnąć. Nie wpłynęło to na psychikę zawodników, wręcz przeciwnie - pokazali pełen profesjonalizm i potrafili unieść ciężar stresu i niepewności - podsumował Kotowicz.