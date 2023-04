Podpalona flaga na otwarciu mistrzostw Europy. Zdecydowana reakcja jednego z krajów

Dwie byłe republiki radzieckie na Kaukazie są uwikłane w trwający od dziesięcioleci konflikt o region Górskiego Karabachu, będący przedmiotem sporu między ormiańskimi separatystami a Azerbejdżanem. "Mordują ludzi. Jesteśmy przeciwni, by agresorzy wrócili do sportu" Współczuli... czytaj dalej »

"Akt barbarzyństwa"

Nagranie dotyczące piątkowej ceremonii otwarcia mistrzostw pokazuje mężczyznę biegnącego w kierunku głównej sceny. Napastnik po wyrwaniu flagi Azerbejdżanu z rąk hostessy podpalił ją na oczach publiczności.

Ministerstwo młodzieży i sportu Azerbejdżanu ogłosiło we wspólnym oświadczeniu z Narodowym Komitetem Olimpijskim, że podjęło decyzję o wycofaniu swoich sportowców po tym incydencie, które określono jako "akt barbarzyństwa".

"W warunkach, w których w Armenii panuje taka atmosfera nienawiści, gdzie nie jest zapewnione bezpieczeństwo, normalny udział azerbejdżańskich sportowców w zawodach jest niemożliwy ze względu na presję psychologiczną" – napisano w oświadczeniu.

"Upolitycznienie sportu jest absolutnie niedopuszczalne" – dodano w komunikacie, w którym wezwano również Europejską Federację Podnoszenia Ciężarów do nałożenia sankcji na Armenię.



Following the flag burning incident in #Yerevan, the #Azerbaijani weightlifting team decided to withdraw from the European Weightlifting Championships in #Armenia.



The team had already booked tickets for a flight from Yerevan to Antalya and then to #Baku at 2:55 am. However,… pic.twitter.com/QqgxoqF8Pv — The Azeri Times (@AzeriTimes) April 15, 2023





Prowokator bez zarzutów

Ministerstwo spraw zagranicznych Azerbejdżanu zakomunikowało, że zdecydowanie potępia incydent i wezwało Armenię do natychmiastowego postawienia przed wymiarem sprawiedliwości osoby odpowiedzialnej za ten akt wandalizmu.

Lokalne media podały, że miejscowa policja na krótko zatrzymała prowokatora i według jego prawnika został on zwolniony bez postawienia mu zarzutów.

W oświadczeniu ministerstwo edukacji, nauki i sportu Armenii zaprzeczyło jakiemukolwiek ryzyku dla sportowców biorących udział w zawodach.

"Incydent podczas ceremonii otwarcia, który został bardzo szybko zażegnany, nie ma nic wspólnego z gwarancjami bezpieczeństwa sportowców" - zapewnił resort.