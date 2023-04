Podpalona flaga na otwarciu mistrzostw Europy. Gospodarze wydali oświadczenie

Dwa wspomniane kraje na Kaukazie są uwikłane w trwający od dziesięcioleci konflikt o region Górnego Karabachu, będący przedmiotem sporu między ormiańskimi separatystami a Azerbejdżanem.

Komentarz Armenii

Polka z medalem mistrzostw Europy w zapasach Reprezentantka... czytaj dalej » Nagranie dotyczące piątkowej ceremonii otwarcia mistrzostw pokazuje mężczyznę biegnącego w kierunku głównej sceny. Napastnik po wyrwaniu flagi Azerbejdżanu z rąk hostessy podpalił ją na oczach publiczności.

Specjalne oświadczenie w tej bulwersującej sprawie wydało Ministerstwo Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Republiki Armenii.

"Jako gospodarz mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w 2023 roku jesteśmy poważnie zaniepokojeni incydentem z flagą narodową Republiki Azerbejdżanu podczas ceremonii otwarcia mistrzostw w dniu 14 kwietnia. Incydent został rozwiązany podczas ceremonii i w żaden sposób nie ingerował w naturalny bieg wydarzeń. Nie oddaje on stanowiska władz Republiki Armenii i zasługuje na potępienie pod względem kwestii sportowych, jak i uniwersalnych zasad fair play" - czytamy w oświadczeniu.



Following the flag burning incident in #Yerevan, the #Azerbaijani weightlifting team decided to withdraw from the European Weightlifting Championships in #Armenia.



The team had already booked tickets for a flight from Yerevan to Antalya and then to #Baku at 2:55 am. However,… pic.twitter.com/QqgxoqF8Pv — The Azeri Times (@AzeriTimes) April 15, 2023





Organizatorzy ubolewają

Nie pozwolili Rosjanom i Białorusinom na powrót do rywalizacji. "Nie ma uzasadnienia" Światowa... czytaj dalej » Już w sobotę Ministerstwo Młodzieży i Sportu Republiki Azerbejdżanu ogłosiło we wspólnym oświadczeniu z Narodowym Komitetem Olimpijskim, że podjęło decyzję o wycofaniu swoich sportowców po tym incydencie, które określono jako "akt barbarzyństwa". Ich zdaniem, sportowcy z tego kraju nie mogli czuć się bezpiecznie w Armenii. Zdaniem gospodarzy mistrzostw, był to niepotrzebny krok.

"Ubolewamy nad decyzją reprezentacji Azerbejdżanu o opuszczeniu mistrzostw i dodajemy, że nie było żadnych problemów z bezpieczeństwem, ponieważ rząd Republiki Armenii od początku zapewniał i nadal zapewnia wszelkie standardy bezpieczeństwa dla delegacji uczestniczących w mistrzostwach." - napisano.

"Rząd już wcześniej zobowiązał się do zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa sportowcom z Azerbejdżanu. Świadczy o tym fakt, że przez blisko dwa dni sportowcy z tego kraju byli bezpieczni w Armenii, a po podjęciu decyzji o opuszczeniu mistrzostw odpowiednie służby zapewniły im bezpieczny wyjazd" - zauważono w komunikacie.