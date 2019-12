"Ona znowu to zrobiła!". Angielka wyeliminowała kolejnego mężczyznę z mistrzostw świata

25-letnia Sherrock w pierwszej rundzie pokonała rodaka Teda Evettsa 3:2 w setach. Wokół niej zrobił się spory szum, bo została pierwszą w historii kobietą, która potrafiła wygrać mecz w mistrzostwach świata federacji PDC (Professional Darts Corporation), do tego mając za rywala mężczyznę.



W kolejnym pojedynku, rozgrywanym w sobotni wieczór, znów zadziwiła. Okazała się lepsza od 11. w światowym rankingu Austriaka Mensura Suljovicia. Zwyciężyła 3:1 i jest w trzeciej rundzie.



- Sensacja w Alexandra Palace! Ona znowu to zrobiła! - krzyczał komentator telewizji Sky Sports.





SHERROCK HAS DONE IT AGAIN!!!



She beats Mensur Suljovic 3-1 to repeat history and book her place in the Third Round.



INCREDIBLE SCENES!!! pic.twitter.com/jXhQNuBSk8 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2019

Legenda pogratulowała

- Nie wiem, jak dziś zasnę. Udowodniłam, że my kobiety możemy pokonać każdego. Właśnie ograłam dwóch najlepszych graczy na świecie - mówiła Sherrock, też w Sky Sports.



Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy może wygrać cały turniej. - A dlaczego nie? Odniosłam dwa zwycięstwa. Staram się podchodzić do każdego meczu z takim samym podejściem. Nie mówię sobie, że czegoś się nie da, tylko próbuję - oświadczyła.



Gratulacje posypały się z różnych stron, m.in. od Billie Jean King, w latach 60. i 70. triumfatorki 12 turniejów wielkoszlemowych. Podczas tenisowej kariery Amerykanka twardo walczyła o równouprawnienie na korcie, przede wszystkim o równe płace dla mężczyzn i kobiet.





Congratulations to @Fsherrock, who has just defeated the World No. 11 player to advance to the 3rd round of the #WorldDartsChampionship! Earlier this week, she became the 1st woman in history to win a match in the championship! #Gamechangerhttps://t.co/qsbrt6VxWT — Billie Jean King (@BillieJeanKing) December 21, 2019



- Mój Boże, nigdy nie myślałam, że ktoś taki mógłby się ze mną skontaktować i pogratulować. Jestem zwyczajną osobą, takie rzeczy mi się nie zdarzają, ale to niesamowite. Uwielbiam to - powiedziała na antenie BBC Radio 5 Live Sherrock.

Do tej pory tylko pięć kobiet rywalizowało z mężczyznami w mistrzostwach świata w darcie, pierwszą w 2000 roku była Kanadyjka Gayl King.



W tym roku paniom zapewniono dwa z 96 miejsc w turnieju. To drugie zajęła aktualna mistrzyni świata Japonka Mikuru Suzuki, która w pierwszej rundzie przegrała z Anglikiem Jamesem Richardsonem (2:3). Uważa się, że niewiele kobiet może w darcie podjąć z mężczyznami równą walkę, stąd tak rzadka wspólna rywalizacja.

Była obiektem kpin

Zadziwiła na mistrzostwach. Pierwsza kobieta, która pokonała mężczyznę Próbowało... czytaj dalej » Sherrock w swojej dyscyplinie nie jest anonimowa. W 2015 roku dotarła do finału kobiecych MŚ, a lotki wzięła do ręki w wieku 17 lat.



Po pierwszej wygranej w MŚ, będąc gościem telewizyjnego programu "Good Morning Britain" w ITV, wyznała, że premię w wysokości 7,5 tys. funtów przeznaczy na cel charytatywny. Pieniądze trafią do fundacji zajmującej się wspieraniem dzieci z autyzmem.

Nie bez powodu - jej pięcioletni syn Rory cierpi na zaburzenie rozwoju mózgu. Sama od roku 2014 zmagała się z chorobą nerek, która rozwinęła się sześć miesięcy po porodzie. Leczyła się, biorąc leki, przez które miała opuchniętą twarz. Walcząc o zdrowie, nieoczekiwanie stała się obiektem kpin.



- Starałam się unikać negatywnych komentarzy. Nie zastanawiałam się, co ktoś napisał lub powiedział, o ile nie miało to wpływu na moje życie. Takie podejście pozwoliło mi wzmocnić charakter - wyjaśniła swego czasu na łamach "The Sun".



Za zwycięstwo w drugiej rundzie zgarnęła 15 tys. funtów.



W trzeciej jej przeciwnikiem będzie Anglik Chris Dobey, numer 22. na świecie.



Na triumfatora turnieju, który odbywa się w Londynie, czeka pół miliona funtów (pula nagród wynosi 2,5 mln). Finał zaplanowano na 1 stycznia.