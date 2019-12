Piękna bajka "królowej darta" dobiegła końca. Na osłodę sowity czek

"Ona znowu to zrobiła!". Angielka wyeliminowała kolejnego mężczyznę z mistrzostw świata Fallon Sherrock... czytaj dalej » 25-letnia Sherrock w pierwszej rundzie pokonała rodaka Teda Evettsa 3:2 w setach. Wokół niej zrobił się spory szum. Jako pierwsza kobieta potrafiła wygrać mecz w mistrzostwach świata federacji PDC (Professional Darts Corporation), do tego mając za rywala mężczyznę.

W kolejnym pojedynku okazała się lepsza od 11. w światowym rankingu Austriaka Mensura Suljovicia. Zwyciężyła 3:1 i znalazła się w trzeciej rundzie. Tam jednak znalazła pogromcę.

"My, kobiety możemy pokonać każdego"

Sposób na Angielkę znalazł rozstawiony z numerem 22. rodak Dobey, który zwyciężył w setach 4:2.

- Udowodniłam, że my, kobiety możemy pokonać każdego - cieszyła się Sherrock, mimo porażki, po ostatnim meczu. - Pokonałam dwóch z najlepszych zawodników na świecie. Jeśli to nie pokazuje, że kobiety mogą grać w darta, to już nie wiem, co może to sprawić - analizowała zawodniczka, która po zwycięstwie w pierwszej rundzie została nazwana przez angielskich dziennikarzy "królową darta".

Źródło: gettyimages.com Chris Dobey przyjmuje gratulacje od Fallon Sherrock

Sherrock za awans do trzeciej rundy mistrzostw świata dostała 25 tysięcy funtów.