Minuta ciszy z najbliższymi tragicznie zmarłego kierowcy. Wyjątkowy start wyścigu

Dzień przed 13. w sezonie wyścigiem Formuły 1 doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 22-letniego kierowcy z akademii Renault. Hubert najpierw uderzył samochodem w bandę, po czym wjechał w niego inny kierowca Juan Manuel Correa.



Thank you to all fans at Spa and around the world who joined us in a minute of silence to honour Anthoine Hubert#F1#BelgianGPpic.twitter.com/lf3c87KmQ7 — Formula 1 (@F1) September 1, 2019





Obu zawodników przewieziono do szpitala. Huberta niestety nie udało się uratować. Correa był przytomny i jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Niedzielne zawody w F2 odwołano.

Rodzina wśród zebranych

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Grand Prix Belgii na torze Spa-Francorchamps poprzedziła minuta ciszy upamiętniająca śmierć Huberta. Wśród zebranych osób byli obecni matka i brat zmarłego kierowcy.



Anthoine Hubert



1996-2019 pic.twitter.com/bABGXEK4gk — Formula 1 (@F1) September 1, 2019





Międzynarodowa Federacja Samochodwa (FIA) w sobotnim oświadczeniu poinformowała, że w związku z wypadkiem wszczęła dochodzenie.

Hubert w Formule 2 jeździł od tego sezonu. W szesnastu wyścigach wywalczył 77 punktów, miał także na swoim koncie dwa zwycięstwa. Przed rokiem trafił do akademii Renault i mówiło się o jego ewentualnych startach klasę wyżej, w tej najbardziej prestiżowej serii.

W ubiegłym roku został mistrzem serii GP3. 22 września obchodziłby 23. urodziny.