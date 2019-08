Pierwszy triumf Micka Schumachera w F2. Cztery miesiące po debiucie

Chcą wprowadzić więcej wyścigów, ale nie wszyscy się cieszą. "Musimy uważać na koszty" Koncern Liberty... czytaj dalej » Mick Schumacher w zawodach Formuły 2 debiutował pod koniec marca, zajmując ósme miejsce w Bahrajnie.

Błyskawicznie wspina się po kolejnych szczeblach kariery. W zeszłym roku triumfował w europejskiej Formule 3.

Mick Schumacher: samochód spisywał się znakomicie

W niedzielę po raz siódmy w sezonie ukończył wyścig na punktowanej pozycji. Syn siedmiokrotnego mistrza świata F1 o 1,4 s wyprzedził Japończyka Nobuharu Matsushitę. Na trzeciej pozycji uplasował się Brazylijczyk Sergio Sette Camara.

- To był niesamowity wyścig. Samochód spisywał się znakomicie, dziękuję całej ekipie – powiedział na mecie szczęśliwy zwycięzca.

W klasyfikacji generalnej kierowca zespołu Prema Racing plasuje się na jedenastej pozycji. Do końca sezonu pozostało jeszcze osiem wyścigów.

Zdecydowanym liderem rywalizacji jest Holender Nyck de Vries, który o 30 punktów wyprzedza drugiego w klasyfikacji Kanadyjczyka Nicholasa Latifiego.

Tragiczny los Michaela Schumachera

Ojciec Micka to najbardziej utytułowany zawodnik w historii F1. Po zakończeniu kariery, w grudniu 2013 roku, kilka dni przed 45. urodzinami, podczas jazdy na nartach we francuskim Meribel uderzył głową o skałę. Natychmiast został przewieziony do szpitala w Grenoble, gdzie lekarze określili jego stan jako krytyczny. Stwierdzono poważny uraz mózgu, po operacji został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Po kilku tygodniach przewieziono go do kliniki uniwersyteckiej w Lozannie. Opuścił ją we wrześniu 2014 i od tego czasu jest pod opieką lekarzy w swojej posiadłości w Gland. Nie ma oficjalnych informacji na temat jego stanu zdrowia.