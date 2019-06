Fatalny wypadek motocyklisty na włoskim torze. Poważne obrażenia Holendra

Do bardzo niebezpiecznego wypadku doszło podczas drugiego treningu przed wyścigami na torze Misano w mistrzostwach świata superbike'ów. Na ostatnim zakręcie Michael van der Mark stracił panowanie nad maszyną i przy dużej prędkości wystrzelił w powietrze. Holender doznał wstrząśnienia mózgu, złamał żebra oraz prawy nadgarstek.

Van der Mark od początku dobrze czuł się na torze Misano World Circuit. Obiekt w regionie Emilia-Romania nosi imię Marco Simoncellego, a więc pochodzącego z tych okolic motocyklisty, który zginął 23 października 2011 podczas Grand Prix Malezji na torze Sepang.

Z impetem uderzył o ziemię

Podczas drugiego piątkowego treningu Holender miał najlepszy czas, ale nie zakończył jazd szczęśliwie. Na ostatnim zakręcie stracił kontrolę nad maszyną i wysoko wyleciał w górę. Potem z impetem upadł na żwirowe pobocze. Natychmiast pojawiła się czerwona flaga, a obok poszkodowanego służby medyczne.

Motocyklista trafił do szpitala w pobliskim Rimini. Tam okazało się, że ma wiele poważnych obrażeń. Stwierdzono m.in. wstrząs mózgu, złamania żeber oraz nadgarstka, który będzie operowany.

- Kiedy widzi się takie wypadki, to od razu nasuwa się myśl, jak oni ryzykują, gdy jeżdżą na granicy limitu. Na szczęście, ogólnie z Michaelem nie jest źle. Oczywiście, nie będzie mógł startować w ten weekend i to jest dla niego wielkie rozczarowanie. Po ostatnim jego zwycięstwie w Jerez mieliśmy wielkie nadzieje na kolejne dobre wyniki. On czuł, że jest szybki i może jeździć bardzo równo. Jego rodzina jest z nim w szpitalu. Wiemy, że jest w dobrych rękach – powiedział szef zespołu Yamaha Racing Paul Denning.

W tym momencie Van der Mark jest czwartym zawodnikiem klasyfikacji generalnej mistrzostw świata World Superbike.