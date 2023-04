Udawał kobietę, by zagrać o wysoką nagrodę. Zdradziły go buty

Polak wyróżniony za posunięcie roku w szachach Jan-Krzysztof... czytaj dalej » Organizatorzy Kenya Open nie ujawnili tożsamości oszusta, ale według BBC okazał się nim 25-letni Stanley Omondi, który do udziału w turnieju zgłosił się jako Millicent Awour.

Początkowo nic nie budziło podejrzeń organizatorów imprezy, którzy przyjęli, że Awour to ortodoksyjna muzułmanka. Przebrany mężczyzna odziany był w zakrywający niemal całą twarz nikab, porozumiewał się tylko pisemnie.

- Naszą uwagę zwróciło to, że nieznana nam wcześniej zawodniczka wygrywa z utytułowanymi szachistkami - przyznał w rozmowie z BBC prezydent kenijskiej federacji szachowej Bernard Wanjala. Oszust jako Awour wyeliminował bowiem z turnieju między innymi byłą mistrzynię kraju Glorię Jumbę.

"Buty bardziej męskie niż kobiece"

- Naszą uwagę zwróciły buty, bardziej męskie niż kobiece - stwierdził Wanjala. - Zdziwiło nas również to, że nic nie mówi. Zwykle podczas gry rozmawia się ze swoim przeciwnikiem, ponieważ gra w szachy to nie wojna. To przyjaźń - dodał.



Mimo tych sygnałów organizatorzy nie podejmowali żadnych kroków, nie chcąc się narazić na posądzenie o uprzedzenia na tle religijnym. Na weryfikację tożsamości zdecydowali się dopiero po kolejnym zaskakującym zwycięstwie.

- Nie był zaskoczony - relacjonował Wanjala. - Przyznał, że faktycznie jest mężczyzną. Powiedział, że żałuje tego, co zrobił. Przeprosił i stwierdził, że zdecydował się na to z powodu problemów finansowych. Nagroda miała mu pomóc je przezwyciężyć - relacjonował szef federacji.

W Kenya Open w kategorii kobiet główna nagroda wynosiła równowartość trzech tysięcy dolarów.

Omondiemu za próbę oszustwa grozi kilkuletnie wykluczenie z rywalizacji w turniejach szachowych.