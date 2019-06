Groźny incydent na torze. Rozpędzony bolid potrącił mechanika

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło podczas wyścigu DXC Technology 600 w serii IndyCar. Znajdujący się na prowadzeniu po 60 okrążeniach Takuma Sato niefortunnie zjechał do swojego miejsca w alei serwisowej i potrącił mechanika. Na szczęście nie stało mu się nic poważnego. - To tylko kilka siniaków i trochę bólu. Takie sytuacje się zdarzają - powiedział poszkodowany.

Zawodnik zespołu Rahal Letterman Lanigan Racing do wyścigu przystąpił z pole position i po 60 okrążeniach utrzymywał pozycję lidera. Przy zjeździe na swój pierwszy pit-stop popełnił jednak błąd, który kosztował go utratę szans na zwycięstwo. O wiele bardziej opłakane skutki mógł mieć dla jego mechanika.

Prowadzący Hondę Japończyk nie zachował bezpiecznej prędkości zjeżdżając do alei serwisowej i zahaczył szykującego się do zmiany kół serwismena Chrisa Welcha, a następnie wpadł w bandę. Poszkodowany nie miał szans na uniknięcie kontaktu z rozpędzonym autem. Przekoziołkował w powietrzu i z impetem padł na ziemię, ale na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Po badaniach w centrum medycznym stwierdził, że będzie gotowy do pracy w kolejnych zawodach.

Tymczasem Sato z powodu przedłużonego postoju oraz kary stop&go stracił cztery okrążenia i tym samym szanse na końcowy triumf.

Ostatecznie zwycięstwo przypadło Amerykaninowi Josefowi Newgardenowi, a tuż za nim uplasowali się jego rodacy Alexander Rossi i Graham Rahal.