Krótka radość Verstappena. Holender na własne życzenie stracił pole position

Szef Hamiltona: Lewis był ofiarą rasizmu. Blizny pozostają - Wiem, że na... czytaj dalej » Wszystko rozstrzygnęło się w ostatnich fragmentach trzeciej części kwalifikacji, w której Verstappen prowadził, dzięki czasowi z pierwszego pomiarowego okrążenia. Holender wykonywał ostatni przejazd i starał się poprawić wynik. Ale niespodziewanie na wyjściu z 17. zakrętu Bottas wpadł w bandę. Fiński kierowca Mercedesa poważnie rozbił samochód, na krótko przed pojawieniem się w tym sektorze zawodnika Red Bulla.

Dwa ostrzeżenia

Verstappen zdążył jednak otrzymać dwukrotnie ostrzeżenie żółtymi flagami, co w takich okolicznościach nakazuje bezwzględne zmniejszenie prędkości. Zignorował je jednak i dokończył przejazd, próbując poprawić swój najlepszy wynik.

Dla porównania Sebastian Vettel z Ferrari zwolnił zgodnie z przepisami, co - jak przyznał - kosztowało go poprawienie własnego czasu przejazdu.



Onboard with Max Verstappen as he passes the yellow flag waved at the end of Q3



The race stewards handed him a three-place grid penalty for Sunday's race for failing to slow down - dropping him from P1 to P4#MexicoGP#F1pic.twitter.com/3m9seD5e8V — Formula 1 (@F1) October 26, 2019





Po kwalifikacjach stewardzi nie mieli innego wyjścia, jak nałożyć na Verstappena karę cofnięcia na starcie. Dla Holendra byłoby to dopiero drugie w karierze pole position, ale pozbawił się go niejako na własne życzenie. Oznacza to, że z pierwszej pozycji w Meksyku ruszy Leclerc z Ferrari, a za nim ustawią się Vettel (Ferrari) oraz Lewis Hamilton (Mercedes).

Hamilton może zapewnić sobie w niedzielę szósty w karierze tytuł mistrza świata, jeśli zakończy zawody z 14 punktami przewagi nad Bottasem.