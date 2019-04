Verstappen obrażał rywali. "Są idiotami, każdy z nich odwala jakieś głupoty"

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

GRAND PRIX CHIN - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Verstappen liczył, że w ostatnich minutach kwalifikacji poprawi wynik i zakończy je na lepszym niż piąte miejscu. Wszyscy zawodnicy jechali w tzw. "pociągu", ale nagle inni zaczęli go wyprzedzać. Pierwszym z nich był Sebastian Vettel z Ferrari.

Nazwał rywali idiotami

- Następnym razem ja zachowam się tak samo - mówił potem Versappen. Problem jednak w tym, że wyglądało na to, że sam Holender postąpił nie fair. To on chciał prawdopodobnie przyblokować rywali, niepotrzebnie zwalniał. W końcu trzech kierowców nie wytrzymało i go wyprzedziło.

- Oni są idiotami, serio. Wszyscy ustawiają się w kolejce, a potem każdy z nich odwala jakieś głupoty. Pozostali kierowcy po prostu złamali niepisane zasady, aby pozostać w szyku. Wcześniej starałem się być miłym i nie wyprzedzałem Vettela, choć mogłem. Tak się nie robi w kwalifikacjach. Próbowałem utrzymać odpowiednie miejsce w kolejce, ale w pewnym momencie on ruszył, a potem jeszcze dwa samochody Renault. Zepsuli cały mój plan. Od tej chwili, gdy będę miał taką okazję w kwalifikacjach, tak samo ich załatwię. Zapamiętam to sobie - powiedział piąty ostatecznie Verstappen.

Holender nie pierwszy raz jest na cenzurowanym. W poprzednim sezonie, po GP Brazylii, zaatakował Estabana Ocona, naruszając jego nietykalność.

Vettel nie ma sobie nic do zarzucenia

Vettel bronił się, że nie miał wyboru i musiał wyprzedzić auto prowadzone przez 22-latka. - Chodziło o to, aby ruszyć w najlepszym tempie do ostatniego okrążenia. Wszyscy walczymy o to samo. Kiedy jesteś na końcu "pociągu", a ja właśnie w tym miejscu się znalazłem, trudno jest myśleć o dobrej lokacie. Kiedy dostałem wiadomość od zespołu, że mam tylko dziesięć sekund, aby ruszyć na ostatnie okrążenie, po prostu musiałem szybko myśleć. Nie wiem, czy inni dostali tę samą wiadomość. Być może pozostali nie mieli takiej wiedzy – wyznał niemiecki zawodnik Ferrari.

On ostatecznie zajął trzecie miejsce.



Nie tylko Verstappen był kierowcą, któremu nie udało się zaliczyć ostatniego okrążenia w kwalifikacjach. Pierre Gasly z Red Bulla został przyblokowany przez kolegę z zespołu. Podobne problemy ze względu na tłok na torze mieli także Romain Grosjean i Kevin Magnussen z Haasa.

To kolejna taka sytuacja w tym sezonie. Być może władze Formuły 1 w najbliższym czasie zdecydują się na wprowadzenie jakiś nowych reguł w ostatnich minutach kwalifikacji.

Ostatecznie najlepsi okazali się w sobotę reprezentanci Mercedesa Valtteri Bottas oraz Lewis Hamilton. W niedzielę zawodnicy powalczą w 1000. wyścigu Formuły 1 w historii.