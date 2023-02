Wstępne wyniki sekcji zwłok Mateusza Murańskiego

O śmierci Murańskiego media poinformowały 8 lutego. 29-latek był jednym z najpopularniejszych freak fighterów w Polsce. Walczył w federacjach Fame MMA i High League.

- Prokuratura dalej będzie wyjaśniać sprawę i szukać odpowiedzi na pytanie, co spowodowało niewydolność. W tym celu zlecone zostały dalsze badania: toksykologiczne i histopatologiczne – cytuje Grażynę Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku radio RMF FM.

To w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku przeprowadzono sekcję zwłok Murańskiego.

- O zgonie poinformował członek rodziny, który nie mógł się dodzwonić do ofiary. Na miejsce zdarzenia pojechali funkcjonariusze i znaleźli ciało, wykonano czynności, między innymi oględziny z udziałem biegłego, potwierdzono zgon bez udziału osób trzecich – mówiła w środę "Super Expressowi" Wawryniuk.



Ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa była prawdopodobną przyczyną śmierci Mateusza Murańskiego https://t.co/J1XwH56o8v — Fakty RMF FM (@RMF24pl) February 10, 2023





Swoich sił Murański próbował też w aktorstwie

O Murańskim stało głośno przy okazji konfliktu z jego byłym przyjacielem Arkadiuszem Tańculą. W maju 2021 roku obaj stoczyli pojedynek na gali Fame MMA. Mateusz przegrał go na punkty. Dzielną postawą zaskarbił sobie jednak sympatię kibiców i organizatorów, co otworzyło mu drzwi do kolejnych walk.

Swoich sił próbował również przed kamerami. Przygodę z aktorstwem rozpoczął od serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Zagrał też w nominowanym do Oscara "IO" Jerzego Skolimowskiego.