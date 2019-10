Tragiczna śmierć medalisty mistrzostw świata. Media: postrzelony przez kolegę

Do tragedii doszło w piątkowy wieczór w Bauru, mieście w środkowej części stanu Sao Paulo.



Polityczny skandal na macie. Judoka nakłaniany do porażki, krajowa federacja zawieszona Irańscy judocy... czytaj dalej » Według informacji gazety "O Globo", powołującej się na wstępne ustalenia służb, między Sabino Juniorem, pracującym po zakończeniu sportowej kariery jako policjant, a jednym z sierżantów doszło do kłótni. Jej skutki okazały się tragiczne. Były judoka został śmiertelnie postrzelony, a sprawca popełnił samobójstwo.



Ich ciała zostały odnalezione w pobliżu radiowozu. Policja bada okoliczności zdarzenia.

Medalista i olimpijczyk

"Brazylijska rodzina judo jest w żałobie z powodu śmierci Mario Sabino Juniora" - napisała w oświadczeniu krajowa federacja judo.



Sabino Junior miał 47 lat. Startował w kategorii do 100 kg. Jego największym sukcesem było wywalczenie brązowego medalu mistrzostw świata w 2003 roku. Reprezentował Brazylię w igrzyskach olimpijskich w Sydney (2000) i w Atenach (2004).