Mistrzyni paraolimpijska poddała się eutanazji. Sport był dla niej lekarstwem

Vervoort była trzykrotną medalistką paraolimpijską. W 2012 roku z Londynu przywiozła złoto w rywalizacji na wózkach na dystansie 200 m. Cztery lata później, podczas igrzysk w Rio, wywalczyła srebro na 400 oraz brąz na 100 m.

"To ponad siły mojego organizmu"

Jej choroba wiązała się z ciągłym bólem, atakami padaczki i paraliżem nóg. O eutanazji wspominała już przed podwójnym sukcesem w Brazylii. Skarżyła się wtedy na ogromny ból, który uniemożliwia jej spanie w nocy, podkreślając, że przy życiu utrzymuje ją wyłącznie sport.

- To ponad siły mojego organizmu. Ból sprawia, że cierpię podczas każdego treningu. To jednak treningi i rywalizacja są dla mnie lekarstwem. Zapominam wówczas o wszystkich lękach i o tym, co dzieje się wokół mnie – mówiła.

"Wyboru dokonała we wtorkowy wieczór"

Do eutanazji, zalegalizowanej w Belgii w 2008 roku, Vervoort przygotowywała się od dawna. W tym celu podpisała wcześniej wszystkie stosowne dokumenty, umożliwiające lekarzom jej przeprowadzenie, gdy choroba osiągnie zaawansowane stadium.

- Naprawdę się boję, ale te dokumenty sprawiają, że jestem spokojniejsza. Bez nich już dawno popełniłabym samobójstwo. Sądzę, że liczba samobójstw będzie się zmniejszać wraz z upowszechnieniem prawa do eutanazji. Mam nadzieję, że ludzie przestaną traktować ją w kategoriach zabójstwa, a zrozumieją, że pomaga przedłużać życie – przyznawała w 2016 roku.

Źródło: Getty Images Marieke Vervoort

- Póki co trzeba żyć i cieszyć się każdą chwilą. Umrzeć można każdego dnia z powodu ataku serca lub w wypadku samochodowym. Gdy nadejdzie moment, w którym liczba złych dni przewyższy liczbę dobrych, będę miała przy sobie dokumenty. Ten czas jeszcze nie nadszedł – podkreślała przed igrzyskami w Rio.

"Wyboru dokonała we wtorkowy wieczór" – poinformowały władze miejscowości Diest, z której Vervoot pochodziła.