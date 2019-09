Mistrz świata szybszy od windy. "Pod koniec nie czułem rąk ze zmęczenia"

Wspinaczka na czas to bardzo atrakcyjna dyscyplina sportowa. A wyścigowi z windą w Centrum Olimpijskim widowiskowości dodawała jeszcze nocna sceneria. Dzieński na co dzień wspina się na 15-metrowe ściany, tu wyzwanie było większe - ściana miała aż 23 metry. Jej pokonanie zajęło zawodnikowi 12,12 sekundy.

Źródło: Red Bull Marcin Dzieński to mistrz wspinaczki

Wejście na wysokość 6. piętra w tak krótkim czasie okazało się tym trudniejsze, że zbudowana na potrzeby wyścigu ściana była śliska i przeźroczysta, a chwyty rozmieszczone niestandardowo.

- To była walka z samym sobą, żeby cisnąć do końca, mimo iż nie czułem już pod koniec rąk ze zmęczenia. Zazwyczaj na treningach biegam te przepisowe 15 metrów i moje ciało jest przystosowane właśnie do takiego wysiłku, a tutaj miałem jeszcze 8 metrów do pokonania, a to jest przecież dla mnie około 50 procent więcej dystansu niż standardowo – komentował Dzieński.

Wyczyn zawodnika ma na celu popularyzację wspinaczki sportowej jako nowej dyscypliny olimpijskiej. Tradycyjnie zawody we wspinaczce na czas rozgrywa się, startując równolegle z przeciwnikiem wspinającym się po takiej samej ścianie ustawionej obok. Układ chwytów jest standardowy. 15-metrową wysokość zawodnicy pokonują w 6-7 sekund. Tutaj także mieliśmy do czynienia z wyścigiem, tylko że z windą, która dotarła do celu zaledwie pół sekundy później niż wspinacz z Tarnowa.

Oglądaj Wideo: Red Bull Człowiek pokonał windę!

Polacy od lat odnoszą sukcesy w tej dyscyplinie

- Pomysł, żeby to zrobić, pojawił się mniej więcej rok temu w rozmowie z kolegą. Wiele razy to sobie wyobrażałem i cieszę się, że udało się to zrealizować w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest Centrum Olimpijskie w Warszawie – mówił Dzieński.

- Wspinaczka sportowa będzie na igrzyskach i najwyższa pora przybliżać ją kibicom, zwłaszcza, że Polacy od lat odnoszą w niej sukcesy. W ostatnich trzech mistrzostwach świata w czasówkach zdobyliśmy aż cztery medale. To naprawdę znakomite wyniki, a konkurencja przecież nie śpi. Poziom sportowy na świecie podnosi się praktycznie z miesiąca na miesiąc, więc trzeba mieć warunki i bardzo ciężko trenować, by się dalej rozwijać i rywalizować o najwyższe cele - opowiadał.