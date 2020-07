Spektakularny upadek mistrza. Złamał rękę już w pierwszym wyścigu

Marquez wypadł z trasy toru w Jerez de la Frontera na piątym okrążeniu i spadł o kilkanaście pozycji, ale opanował motocykl i rozpoczął pościg za czołówką. Przedostał się nawet na trzecie miejsce. Jednak kilka "kółek" przed metą sześciokrotny mistrz świata znów popełnił błąd, tym razem się przewrócił, a później trzymał się za prawą rękę.

Okazało się, że jest złamana.



TWO CRASHES. ONE WEEKEND. CAN ONLY BE MARC MARQUEZ pic.twitter.com/Tm38p0YuYi — alicia (@LuthoNgqaqu) July 19, 2020









Honda poinformowała, że nie stwierdzono innych obrażeń, ale Marquez pozostanie na obserwacji przez 12 godzin. Później zostanie przetransportowany do Barcelony, gdzie przejdzie operację.



A fall at Turn 3 while fighting for the podium has resulted in a broken right humerus for @marcmarquez93 , who will travel to Barcelona for surgery.



We wish Marc a speed recovery and will have further updates soon.https://t.co/gors4xPygw — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) July 19, 2020





Premierowe zwycięstwo

Hiszpan nie został sklasyfikowany w niedzielnym wyścigu, będącym pierwszą rundą MŚ w MotoGP. Start sezonu został opóźniony z powodu pandemii COVID-19. Pierwsze w karierze zwycięstwo odniósł Francuz Fabio Quartararo (Yamaha).

W zmodyfikowanym kalendarzu znajduje się łącznie 16 rund, przy czym trzy z nich - w Argentynie, Tajlandii i Malezji - nie mają jeszcze ustalonego terminu. W przyszłym tygodniu motocykliści będą ponownie rywalizować w Jerez de la Frontera, tym razem o Grand Prix Andaluzji.