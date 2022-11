Lider padł z wyczerpania. Dramat na trasie maratonu

Daniel Do Nascimento prowadził, ale nie ukończył maratonu w Nowym Jorku

Daniel Do Nascimento stracił przytomność podczas biegu w nowojorskim maratonie.

Dramat Daniela Do Nascimento podczas maratonu w Nowym Jorku

W niedzielę 24-letni Do Nascimento postawił wszystko na jedną kartę. Mimo - jak relacjonowała agencja Reutera - "brutalnego upału i wilgoci" na trasie Brazylijczyk biegł tak, że rywale nie potrafili dotrzymać mu kroku. Na półmetku (długość maratonu to 42,195 km) miał około dwóch minut przewagi, ale w końcu pękł.

Tempo, które narzucił, odbiło się na jego zdrowiu. Na 32. kilometrze nagle zwolnił. Zrobił jeszcze kilka kroków i padł z wyczerpania. Nie był w stanie pozbierać się. Za chwilę pojawili się przy nim policjanci, mieli ze sobą butelki z wodą.

Dramat Daniela Do Nascimento podczas maratonu w Nowym Jorku

Nie trafił do szpitala

Polscy rugbyści niewpuszczeni do samolotu. Relacja świadka Reprezentacja... czytaj dalej » O kontynuowaniu rywalizacji nie było mowy. Organizatorzy poinformowali później, że Do Nascimento, ósmemu zawodnikowi tegorocznych mistrzostw świata w Eugene, nic poważnego się nie stało. Nie został zabrany do szpitala.

Jeden z największych i najbardziej prestiżowych maratonów wygrał Kenijczyk Evans Chebet. Wśród kobiet triumfowała jego rodaczka Sharon Lokedi.

Chebet osiągnął czas 2:08.41. O 13 sekund wyprzedził Etiopczyka Shurę Kitatę, a trzecie miejsce zajął srebrny medalista olimpijski z Tokio, reprezentant Holandii Abdi Nageeye.



Lokedi przybiegła na metę w czasie 2:23.23. Siedem sekund po niej finiszowała reprezentantka Izraela Lonah Chemtai Salpeter. Trzecią lokatę zajęła mistrzyni świata Etiopka Gotytom Gebreslase.

Evans Chebet wygrał maraton w Nowym Jorku

Dominacja Kenijczyków

Maraton w Nowym Jorku zakończył sezon 2022, zdominowany przez Kenijczyków, którzy wygrali wszystkie największe biegi. Dwukrotny mistrz olimpijski Eliud Kipchoge zwyciężył w Tokio (6 marca) i w Berlinie (25 września), Chebet w Bostonie (18 kwietnia) i w Nowym Jorku, Amos Kipruto w Londynie (2 października), a Benson Kipruto w Chicago (9 października).



Zawodnicy z jednego kraju po raz pierwszy zdobyli Wielkiego Szlema, od czasu gdy cykl największych biegów został poszerzony do sześciu, po włączeniu w 2013 roku maratonu w Tokio.