Sprinterska walka po 42 kilometrach. Pasjonujący finisz słynnego maratonu

Tuż przed metą Cherono oraz Etiopczyk Lelisa Desisa biegli ramię w ramię. Żaden, mimo wyczerpującego wysiłku, nie zamierzał odpuścić. Ostatecznie w sprinterskim finiszu - o zaledwie dwie sekundy - szybszy był Kenijczyk. I to on mógł unieść ręce w geście triumfu. A Desisa nie dołożył trzeciej wygranej w Bostonie (był najlepszy w 2013 i 2015 roku).



Z kolei w rywalizacji kobiet Degefa samotnie biegła przez większość dystansu. Od rywalek oderwała się już po 10 km i drugą Kenijkę Ednę Kiplagat wyprzedziła ostatecznie o 42 s.



#BREAKING: Lawrence Cherono wins the men's Boston Marathon in a sprint. WHAT A FINISH! pic.twitter.com/uI1J6GjEC2 — WBZ CBS Boston News (@wbz) 15 kwietnia 2019





Historyczny maraton

Pierwszy maraton bostoński odbył się 19 kwietnia 1897 roku. W 1991 triumfowała Wanda Panfil (Lechia Tomaszów Mazowiecki), późniejsza mistrzyni świata.



Data imprezy nie jest przypadkowa. Trzeci poniedziałek kwietnia jest w stanie Massachusetts dniem wolnym od pracy, a Dzień Patriotów obchodzony jest dla uczczenia bitew pod Lexington i Concord, które zapoczątkowały wojnę z Brytyjczykami o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775).

Źródło: PAP/EPA Worknesh Degefa i Lawrence Cherono bohaterami maratonu w Bostonie

Wyniki 123. maratonu w Bostonie:

mężczyźni

1. Lawrence Cherono (Kenia) 2:07.57

2. Lelisa Desisa (Etiopia) 2:07.59

3. Kenneth Kipkemoi (Kenia) 2:08.07

4. Felix Kandie (Kenia) 2:08.54

5. Geoffrey Kirui (Kenia) 2:08.55

6. Philemon Rono (Kenia) 2:08.57



kobiety

1. Worknesh Degefa (Etiopia) 2:23.31

2. Edna Kiplagat (Kenia) 2:24.13

3. Jordan Hasay (USA) 2.25.20

4. Meskerem Assefa (Etiopia) 2:25.40

5. Desiree Linden (USA) 2:27.00

6. Caroline Rotich (Kenia) 2:28.27