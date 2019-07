Khalidov wraca do MMA. "Wejdę do klatki i mogę wam obiecać jedno: mocniejszy niż kiedykolwiek"

Khalidov, który 17 lipca będzie obchodzić 39. urodziny, zamieścił emocjonalny wpis na Facebooku i wyjaśnił, co skłoniło go do powrotu do sportu. Największy wpływ na decyzję miały ostatnie wydarzenia w jego życiu.

"Jakiś czas temu próbowano pozbawić mnie dumy i godności, która jest dla mnie tak ważna, opierając argumenty na podstawie pomówień skompromitowanego byłego policjanta i oszusta zaślepionego chęcią zemsty o niejasnych korzeniach, który podstępnie wykorzystał moje zaufanie, a kiedy zostal podejrzany o liczne przestępstwa postanowił moim kosztem poprawic swoją sytuację" - stwierdził.









To dla was

Były zawodnik Mamed K. nie trafi do aresztu Podejrzany między... czytaj dalej » "Ktoś niedawno powiedział mi, że Polska to kraj w ,którym prędzej czy później kopie się pomniki. Ja jednak nie straciłem ani kropli wiary, ani kawałka nadziei w to miejsce na ziemi, bo nie tworzą go granice ludzkich obyczajów, nie tworzą go też nieliczni krytykanci. To miejsce to wy. To dla was walczyłem przez lata. To dla was zostawiałem każdego dnia na sali wszystko co miałem - całego siebie" - podkreślił.

Khalidov to legenda polskiego MMA i federacji KSW. Cechował się efektownym bezkompromisowym stylem, bronił kilkukrotnie mistrzowskiego pasa KSW w wadze średniej. Urodził się w Groznym, a do Polski przyjechał w 1997 roku. Trzy lata później odebrał polskie obywatelstwo. Szybko zyskał grono wielu fanów, zyskał status celebryty. Występował w reklamach, zagrał w filmie "Underdog".

Dwie dotkliwe porażki

Karierę zakończył po dwóch porażkach z Narkunem. Pierwszą i dość sensacyjną poniósł w marcu 2018 roku. Była to wówczas jego pierwsza przegrana walka od ośmiu lat. Rywal wykorzystał błąd Khalidova i zastosował duszenie trójkątne. W grudniowym rewanżu o zwycięstwie Narkuna jednogłośnie zdecydowali sędziowie.

"Ci którzy chcieli zamknąć Khalidowa mogą już odpocząć. Sam wejdę do klatki .... i mogę wam obiecać jedno: mocniejszy niż kiedykolwiek, wybudzony przez odgłosy broni we własnym domu, groźniejszy niż kiedykolwiek. Oczerniony i osądzony wrócę pewniejszy niż kiedykolwiek" - zapowiedział.