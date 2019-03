Pokonała 42 kandydatki, dostała się do elity. Polka wystartuje w "kobiecej Formule 1"

Droga do elity do łatwych nie należała. Rdest najpierw, pod koniec zeszłego roku, znalazła się na liście 60 kandydatek. - Szczerze mówiąc, początkowo nie myślałam o możliwości wzięcia udziału w W Series. Skupiam się na wyścigach w klasie GT. Z powodzeniem rywalizuję na torze z mężczyznami - mówiła.



WE ARE IN! Extremely happy to be part of @WSeriesRacing in 2019! Back into singles-seaters world. So grateful. Feeling like living a dream now! #RethinkRacing#golainactionpic.twitter.com/aVyHkwzOA3 — Gosia Rdest (@GosiaRdest) 28 marca 2019

26-letnia Polka musiała przebrnąć eliminacje pod okiem byłego kierowcy F1 i dwukrotnego zwycięzcy 24-godzinnego wyścigu Le Mans, Alexa Wurza. Pokonała łącznie 42 kandydatki. Po kilku miesiącach mogła w końcu ogłosić sukces. W maju weźmie udział w serii, która ma przybliżyć kobiety do startów w Formule 1.

"W trakcie czterech dni eliminacji na torze Circuito de Almeria zawodniczki twardo walczyły na i poza torem, wykorzystując każdą sesję i okazję" - napisano na oficjalnej stronie W Series.

Przy okazji inauguracji nowej serii na temat kobiet w sportach motorowych wypowiedział się wybitny projektant bolidów F1 Adrian Newey. - Paniom nie brakuje umiejętności, ale trudno znaleźć odważnego, który da im szansę startu w Formule 1 i rywalizacji z mężczyznami - stwierdził Brytyjczyk, twórca sukcesów Williamsa, McLarena i Red Bulla.

Rdest od pięciu lat ściga się samochodami turystycznymi, ale miała już okazję usiąść za kierownicą bolidu Formuły 4.

Równe szanse

Co ciekawe, wszystkie zawodniczki ścigające się w W Series będą rywalizować w tym samych autach - bolidach Formuły 3 Tatuus T-318.

Na sezon 2019 złoży się sześć wyścigów, a każdy będzie trwał 30 minut. Pula nagród wyniesie około 1,5 mln dolarów.

Kalendarz mistrzostw W Series:

3-5 maja - Hockenheim (Niemcy)

17-19 maja - Zolder (Belgia)

7-9 czerwca - Misano (Włochy)

5-7 lipca - Norisring (Niemcy)

19-21 lipca - Assen (Holandia)

10-11 sierpnia - Brands Hatch (Wielka Brytania)