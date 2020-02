Mistrzostwo Europy na urodziny. "Spełniło się moje marzenie"

Historyczny medal Natalii Maliszewskiej. "Siedziałam z tyłu, czekałam na odpowiedni moment" To nie jest jej... czytaj dalej » Gadżijew, trenujący zapasy w AKS Madej Wrestling Team Piotrków Trybunalski, zanim stanął na najwyższym stopniu podium rzymskich mistrzostw pokonał w 1/8 finału Fatiego Vejseliego (Macedonia Północna) 10:0, Yavuza 2:0 oraz mistrza świata zawodników do lat 23 Gruzina Mirzę Szuluchię 7:1.

Finałową walkę wygrał dzięki ostrzeżeniom, które, po jednym w każdej z dwóch rund, otrzymał jego pasywnie walczący przeciwnik. Brązowe medale wywalczyli Mołdawianin Mihai Sava oraz Turek Haydar Yavuz.

Bogata kariera reprezentanta Polski

- Spełniło się moje największe marzenie ostatnich lat - mam złoty medal. Dziękuję Bogu, trenerowi oraz kibicom, bo to dla nich walczę. Sam nie wiem, co tu jeszcze dodać. Ten medal to znakomity prezent urodzinowy - promieniał po walce Gadżijew.

Podopieczny trenera kadry narodowej Jusupa Abdusałamowa medal zdobył w dniu 32. urodzin. Gadżijew pochodzi z Dagestanu, urodził się 15 lutego 1988 roku we wsi Gurbuki. Do 2012 reprezentował Rosję. W biało-czerwonych barwach startuje od 2014 roku.



MAGOMEDMURAD GADŻIJEW MISTRZEM EUROPY

Nasz zawodnik lepszego prezentu na 32. urodziny nie mógł sobie wymarzyć W finale turnieju w stylu wolnym w kategorii do 70 kg, pokonał 2:0 Azera Agahusejna Mustafajewa Murad stanął na podium mistrzostw Europy już piąty raz z rzędu pic.twitter.com/KHcZPwQJE4 — AKS Piotrków Trybunalski (@AKSPiotrkow) February 15, 2020





Z powodzeniem startował w dotychczasowych mistrzostwach Starego Kontynentu. W Rydze w 2016 zdobył mistrzostwo Europy w kategorii 70 kg. W dwóch kolejnych latach w Nowym Sadzie i Kaspijsku wywalczył srebro, a przed rokiem w Bukareszcie medal brązowy.

Równie udane były jego starty w mistrzostwach świata. W Paryżu w 2017 roku był drugi, a w 2019 w kazachskim Nur Sułtanie trzeci.

Mający w dorobku tytuły mistrza Polski, przywiózł z pierwszych Igrzysk Europejskich w stolicy Azerbejdżanu Baku w 2015 roku srebrny medal, także w kategorii 70 kg.

W pierwszych igrzyskach olimpijskich w barwach Polski, w Rio de Janeiro w 2016 roku został sklasyfikowany w wadze 65 kg na 16. miejscu.

W lipcu 2008 roku reprezentując Rosję został mistrzem świata juniorów do 66 kg, a dwa lata później w Baku wywalczył wicemistrzostwo Europy seniorów, również w 66 kg. Był także brązowym medalistą mistrzostw Rosji w 2010 roku.