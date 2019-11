Polak rekordzistą morderczego ultramaratonu

Boli, mdli i odcina prąd. Żeby pokonać 500 kilometrów, trzeba oszukać głowę Pod koniec biegu... czytaj dalej » Sagan jako jedyny dotarł do tej pory do mety. Na 449. kilometrze wyprzedzał drugiego zawodnika Francuza Jean-Louisa Vidala o ponad 11 godzin.

Pobił rekord kobiety

Polak tylko w początkowym etapie biegł z resztą uczestników. Na pierwszym pomiarze czasu, na 41. kilometrze, już prowadził, a później systematycznie oddalał się od rywali.

Z jak morderczym wzywaniem się mierzył doskonale świadczy fakt, że w rywalizacji pozostało 22 z 41 uczestników, którzy rozpoczęli wyścig. A Authentic Phidippides Run to nie tylko 490 kilometrów długości trasy, ale też prawie osiem kilometrów przewyższeń.



Dotychczasowy rekord zawodów należał do Amerykanki Brendy Guajardo i wynosił 74:35.43.



Sagan zwyciężył także w ubiegłorocznej edycji Authentic Phidippides Run.



Zawody upamiętniają wyczyn legendarnego Filippidesa, który w 490 roku p.n.e. pobiegł do Sparty z prośbą o pomoc dla Aten, zagrożonych perskim najazdem.