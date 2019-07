Łukasz Lonka nie żyje. Wielokrotny mistrz Polski w motocrossie miał 29 lat

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę podczas imprezy East Motocross Cup 2019 w Nowodworze w województwie lubelskim. Zawodnik upadł podczas skoku z najazdu i stracił przytomność. Najpierw medycy przystąpili do reanimacji, a następnie Lonkę przetransportowano do szpitala helikopterem.

We wtorek pojawiły się nieprawdziwe informacje o śmierci zawodnika klubu AMK Człuchów, które zdementowały jego żona Edyta, a także rzeczniczka szpitala w Lublinie. Niestety następnego dnia rano okazało się, że Lonki nie udało się uratować. Informację tę na Facebooku przekazała jego żona Edyta.









Łukasz Lonka zmarł w wieku 29 lat. Był motocrossowym mistrzem Polski w klasie MX Open. W swoim dorobku miał ponadto m.in. brązowy medal mistrzostw Europy.