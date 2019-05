Wylądował na sopockim molo, będzie ambasadorem Wings for Life. "Uwielbiam tę atmosferę"

Łukasz Czepiela o Wings for Life

Video: tvn24

Łukasz Czepiela o Wings for Life

02.05.2019 | Łukasz Czepiela już po raz trzeci wystartuje w Wings for Life, będzie też ambasadorem imprezy. - Uwielbiam atmosferę tej imprezy. Ona potrafi ponieść. Warto wziąć udział tylko dla niej, ale ważne jest też pomaganie. Biegniemy dla tych, którzy nie mogą. Mogę tę imprezę nazwać świętem empatii. Biorą w niej udział ludzie na wózkach, biegniemy wszyscy razem. To, że wszyscy sobie pomagają sprawia, że jest to wydarzenie inne niż wszyscy maratony czy półmaratony - stwierdził pilot.

»