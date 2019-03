Walka o tymczasowy pas na KSW 48 w Lublinie

20.04 | Dwóch chuliganów, bez żadnego powodu pobiło w centrum Orzesza (Śląskie) dwóch nastolatków oraz dorosłego mężczyznę. Zakrwawieni chłopcy pobiegli po pomoc do pobliskiego klubu sportowego, gdzie opowiedzieli o zdarzeniu instruktorowi MMA. Ten - bez dłuższego namysłu - wyszedł do agresorów i dał im nauczkę. W konfrontacji z zawodowcem nie byli już tacy mocni.

Posiadaczem piórkowego tytułu jest Mateusz Gamrot, ale na razie "Gamer" nie jest w stanie go bronić, dlatego o pierwsze w historii Konfrontacji tymczasowe trofeum w hali Globus powalczą Salahdine Parnasse i Roman Szymański.

Parnasse to jeden z najbardziej obiecujących europejskich zawodników w tej kategorii wagowej. Niepokonany Francuz w Polsce wygrał kolejno z Łukaszem Rajewskim, Arturem Sowińskim i Marcinem Wrzoska. Szymański to z kolei były mistrz FEN, który po stracie tytułu w konkurencyjnej organizacji przeniósł się do polskiego potentata. Stoczył cztery walki, wygrywając trzy z nich. W ostatniej pokonał przez decyzję Daniela Torresa na KSW 46 w grudniu.

Rewanż po 14 latach

W Lublinie zobaczymy też weterana polskiego MMA Łukasza Jurkowskiego. Zwycięzca pierwszego turnieju KSW, a ostatnio częściej komentator wejdzie do klatki po raz trzeci od czasu powrotu ze sportowej emerytury. W ostatnim występie przegrał w rewanżu z Martinem Zawadą. Teraz "Juras" został również zestawiony z rywalem sprzed lat, bowiem skrzyżuje rękawice ze Stjepanem Bekavaciem. Obaj panowie po raz pierwszy spotkali się w 2005 roku podczas gali Ultimate Nokaut w Chorwacji. W Rijece Jurkowski przez dwie rundy miał przewagę, ale w kontynuowaniu walki przeszkodziła mu kontuzja nogi.