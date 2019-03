Reprezentacja w krykieta cudem uniknęła ataku. "Mieliśmy ogromne szczęście"

15.03 | W piątkowe popołudnie doszło do ataków w dwóch meczetach w mieście Christchurch w Nowej Zelandii. Sprawca lub sprawcy otworzyli ogień do wiernych. Służby mówią o "wielu ofiarach".

15.03 | W piątek w godzinach porannych uzbrojony mężczyzna wtargnął do meczetu Masjid Al Noor w mieście Christchurch i zaczął strzelać do zgromadzonych tam ludzi - podały lokalne media. Władze mówią o co najmniej 50 rannych i licznych ofiarach śmiertelnych.

15.03 | - Zatrzymaliśmy cztery osoby. Trzech mężczyzn i jedną kobietę. Sytuacja jest dynamiczna to wszystko co mogę teraz powiedzieć. - oświadczył Mike Bush naczelnik nowozelandzkiej policji

15.03 | Mężczyzna, który widział napastnika przed atakiem, powiedział, że miał on na sobie hełm oraz okulary. - Ubrany był w wojskowy mundur. Miał broń, karabin M16. Widziałem też pas od innego karabinu i naboje - mówił świadek. - Potem wszedł do środka i strzelał do innych. Zabijał wszystkich jednego po drugim - dodał

15.03| To, co się tutaj stało, jest nadzwyczajnym i bezprecedensowym aktem przemocy (...) To najczarniejszy dzień Nowej Zelandii - powiedziała premier Jacinda Ardern po piątkowych atakach w dwóch meczetach w Christchurch. Premier Australii Scott Morrison powiedział, że jedną z czterech osób zatrzymanych po atakach jest Australijczyk.

Zespół Bangladeszu był w autobusie, który zbliżał się do meczetu Al Noor na piątkowe modlitwy. Dzień później drużyna miała zagrać mecz towarzyski z Nową Zelandią w pobliskim Hagley Oval.



- Zespół był w autobusie, który właśnie podjeżdżał do meczetu. Wtedy zaczęła się strzelanina. Zawodnicy są wstrząśnięci, ale cali - powiedział agencji Reutera Mario Villavarayen, trener przygotowania fizycznego kadry Bangladeszu.

"To przerażające doświadczenie"

- Wszyscy nasi gracze są bezpieczni w swoich pokojach. Hotel został odgrodzony kordonem policji. Poradziliśmy graczom, aby nie wychodzili z pokoi - uspokoił rzecznik Federacji Krykieta Bangladeszu Jalal Yunus.



"Cały zespół został uratowany. To przerażające doświadczenie. Proszę, módlcie się za nas" - napisał na Twitterze zawodnik Mushfiqur Rahim.

- Mieliśmy ogromne szczęście. Nigdy więcej nie chciałbym przeżyć czegoś takiego - przyznał Mushfiqur, którego cytuje Reuters.

"Wszyscy w szoku"

W obliczu tragedii planowany na sobotę mecz towarzyski został odwołany.



- Rozmawiałem z przedstawicielem zespołu Bangladeszu i uznaliśmy, że w tej chwili granie w krykieta jest niewłaściwe. To jest niewiarygodna tragedia. Wszyscy jesteśmy w szoku - wyjawił dyrektor nowozelandzkiej kadry David White w rozmowie z TVNZ.

Christchurch położone jest na wschodnim wybrzeżu Wyspy Południowej. Jest drugim co do wielkości miastem Nowej Zelandii.

Do pierwszego zamachu doszło w Christchurch ok. 14.45 (godz. 2.45 w nocy w Polsce) w meczecie Masdżid Al-Nur, a przed 16 (godz. 4 nad ranem w Polsce) do drugiego, w położonym na przedmieściu miasta meczecie Masdżid Linwood. Zginęło 40 osób, a ponad 20 zostało rannych. Zatrzymano trzech podejrzanych mężczyzn i kobietę.