Brytyjscy sportowcy opłakują śmierć królowej Elżbiety II

Brytyjska królowa Elżbieta II zmarła w czwartek na zamku Balmoral w wieku 96 lat - przekazał Pałac Buckingham. Na tronie zasiadała od 1952 r. - dłużej niż jakikolwiek monarcha w historii kraju. Tron automatycznie przejął jej najstarszy syn, książę Karol.



Stan zdrowia królowej pogorszył się w środę - wieczorem Pałac Buckingham poinformował, że ze względu na zalecenie lekarzy, by odpocząć, odwołała ona zaplanowane wirtualne spotkanie z członkami Tajnej Rady. Wczesnym popołudniem przekazano, że królowa znajduje się pod opieką lekarzy w związku z tym, że są oni zaniepokojeni jej stanem zdrowia.

Jej śmierć jest gigantyczną stratą dla całej brytyjskiej społeczności, również tej sportowej. W tamtejszych mediach pojawiła już informacja o planowanym przełożeniu meczów Premier League w nadchodzący weekend z uwagi na żałobę.

Kluby Premier League opłakują królową

"West Ham United jest głęboko zasmucony odejściem królowej Elżbiety II. Nasze myśli i szczerze kondolencje są z rodziną królewską i dołączamy do żałoby. Spoczywaj w pokoju, Wasza Wysokość" - napisał w mediach społecznościowych klub Łukasza Fabiańskiego.

W Londynie przed czwartkowym spotkaniem Ligi Konferencji zaplanowano minutę ciszy, ale angielscy kibice głośno odśpiewali w tym czasie hymn "God Save the Queen", czyli "Boże, chroń Królową".

West Ham United is deeply saddened by the passing of HM Queen Elizabeth II.



Our thoughts and sincere condolences are with the Royal Family and we join the nation in mourning her loss. Rest In Peace, Your Majesty. pic.twitter.com/YSm5snQOgD — West Ham United (@WestHam) September 8, 2022





"Jesteśmy głęboko zasmuceni informacją o odejściu Jej Wysokości Królowej. Wraz z naszymi fanami poświęcamy dziś czas na jej opłakiwanie i refleksję nad jej niesamowitym życiem i służbą krajowi" - to z kolei wpis Arsenalu.

Piłkarze tego londyńskiego klubu dowiedzieli się o śmierci królowej podczas wyjazdowego meczu Ligi Europy z FC Zurich. Przed rozpoczęciem drugiej połowy jej pamięć uczczono minutą ciszy.

We are deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen.



Along with many of our supporters today, we will be taking time to mourn and reflect on Her Majesty’s incredible life and devoted service. — Arsenal (@Arsenal) September 8, 2022

"Manchester City pragnie wyrazić szczerze kondolencje rodzinie królewskiej po śmierci Jej Królewskiej Mości Królowej Elżbiety II. Jej poświęcenie i służba były wzorowe, dołączamy do żałoby" - napisano na koncie Obywateli.

Manchester City wishes to express its sincere condolences to The Royal Family following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



Her Majesty’s dedication and service has been exemplary and we join our country and the Commonwealth in mourning her loss. pic.twitter.com/mDTn2Nj1UB — Manchester City (@ManCity) September 8, 2022

"Manchester United podziela smutek całego narodu po wiadomości z Pałacu Buckingham o odejściu Królowej Elżbiety II" - tak brzmi wpis Manchesteru United.

Drużyna z Old Trafford, podobnie jak West Ham i Arsenal, w czwartkowy wieczór uczciła pamięć królowej minutą ciszy przed meczem z Realem Sociedad, a piłkarze zagrali z czarnymi opaskami.

Manchester United shares the sorrow of the entire nation following the announcement from Buckingham Palace on the passing of Her Royal Highness The Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/QwLRZ9z4yf — Manchester United (@ManUtd) September 8, 2022

"Chelsea jest głęboko zasmucona wiadomością o odejściu Jej Królewskiej Mości Elżbiety II. Dołączamy do żałobników w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Składamy kondolencje rodzinie królewskiej" - dodali The Blues.

Chelsea Football Club is deeply saddened to learn of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. We join those mourning in the UK and across the world.



We would like to send our condolences to the Royal Family and everyone affected by this very sad news. pic.twitter.com/FUysCESRt4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022

Wszystkie te kluby zmieniły swoje herby na czarno-białe.

Największe sportowe osobowości żegnają Elżbietę II

"Myśli i modlitwy tego wieczoru są z moją Królową, niech Bóg będzie z tobą" – napisał z kolei bokserski mistrza świata wagi ciężkiej WBC Tyson Fury, zamieszczając fotografię młodej Elżbiety II.



Thoughts & prayers with my Queen tonight,

may God be with you. pic.twitter.com/JpVxQDRCW2 — TYSON FURY (@Tyson_Fury) September 8, 2022

"Spoczywaj w pokoju nasza wspaniała królowo. Dziękuję ci za wszystko" – pożegnał monarchinię najlepszy snookerzysta świata Ronnie O'Sullivan.



pic.twitter.com/iQZAnzZsyd — Ronnie O'Sullivan (@ronnieo147) September 8, 2022

"To strasznie smutny dzień. Jej Wysokość Królowa umarła. Odeszła niezwykła kobieta, która służyła swojemu krajowi z godnością, lojalnością i wdziękiem. Zawsze obecna w życiu większości z nas. Spoczywaj w pokoju, Wasza Wysokość" – napisał na Twitterze były znakomity piłkarz reprezentacji Anglii Gary Lineker.



Such a terribly sad day. Her Majesty The Queen has died. A truly remarkable woman who served her country with dignity, loyalty and grace. A comforting ever present in the lives of most of us. Rest In Peace, Your Majesty. — Gary Lineker (@GaryLineker) September 8, 2022

"W tym bardzo trudnym czasie moje myśli są z Rodziną Królewską. Królowa była wspaniałą inspiracją i zostanie zapamiętana ze swoich niesamowitych lat służby dla tego kraju. Spoczywaj w pokoju Wasza Wysokość" – przekazał lider obecnej kadry piłkarskiej Anglii Harry Kane.



My thoughts are with the Royal Family at this very difficult time. The Queen was an amazing inspiration and will be remembered for her incredible years of service to this country. Rest in peace, Your Majesty. https://t.co/Tj0NrDpWBo — Harry Kane (@HKane) September 8, 2022

"Kondolencje dla Rodziny Królewskiej w tym niezwykle smutnym czasie. Królowa była kochana na całym świecie i tak wiele znaczyła dla wielu osób. Spotkanie z nią było jednym z największych zaszczytów w moim życiu. Zapamiętamy ją za jej ciepło i oddanie Brytyjczykom przez całe jej panowanie" – dodał czterokrotny mistrz olimpijski, Sir Mo Farah, który otrzymał tytuł szlachecki z rąk Elżbiety II.



My condolences to the Royal Family at this very sad time. The Queen was loved all over the world and meant so much to so many. Meeting her was one of the greatest honours of my life. We will remember her for her warmth and dedication to the British people throughout her reign. pic.twitter.com/TybbYku1Vl — Sir Mo Farah (@Mo_Farah) September 8, 2022

"Bardzo przykro jest dowiedzieć się o odejściu Jej Królewskiej Mości Elżbiety II. Jej oddanie naszemu krajowi i łaskawe przywództwo były inspiracją dla tak wielu pokoleń ludzi w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Moja rodzina i ja przesyłamy nasze najgłębsze kondolencje Rodzinie Królewskiej i wszystkim, którzy podziwiali jej służbę dla naszego kraju przez siedem dekad. Spoczywaj w pokoju" – przekazał kierowca Formuły 1, George Russell.