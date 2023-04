"Kokainowa eksplozja". Norweski sport w szoku

Doping to wciąż nieodłączny element sportu

Zobacz, co miał do powiedzenia przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach na temat ewentualnego wprowadzenia minimalnego wieku dla uczestników igrzysk oraz na temat dopingu Kamiły Walijewej. Zimowe igrzyska olimpijskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

14.05 | Danilo Hondo, były zawodowy kolarz i dwukrotny etapowy zwycięzca Giro d'Italia, przyznał się do ścigania się na dopingu. - Popełniłem największy błąd w życiu - wyznał Niemiec.

Badanie przeprowadzono 5 marca podczas zawodów w Bułgarii. Borgenowi grozi do czterech lat dyskwalifikacji.

- Jesteśmy w szoku. To nasz największy talent w sportach walki i wiązaliśmy z nim wielkie nadzieje na igrzyska olimpijskie w 2024 i 2028 roku - powiedział prezes norweskiej federacji sportów walki Kim Eilertsen.

Źródło: Norges Kampsportforbund Kristian Storsul Borgen



Norweska agencja antydopingowa Antidoping Norge zwróciła uwagę na dramatyczny wzrost liczby przypadków używania kokainy przez norweskich sportowców.



- Sytuacja jest przykra i wskazuje na nowy trend i można powiedzieć, że dzisiaj w Norwegii przeżywamy kokainową eksplozję we wszystkich dyscyplinach i na wszystkich szczeblach sportu - powiedział szef agencji Anders Solheim dziennikowi "Verdens Gang".

"Kokaina nie dla podwyższenia wyników"

Wyjaśnił, że agencja w latach 2003-2020 miała do czynienie z dziesięcioma przypadkami używania kokainy, lecz w przeciągu zaledwie roku, pomiędzy 2021-2022 było to już 13.



Jego zdaniem jednym z powodów jest zmiana pokoleń, dopływ dużych pieniędzy w sporcie i nowy styl życia wśród młodych sportowców.

- Oni nie używają kokainy dla podwyższenia wyników, lecz dla rozrywki podczas imprez prywatnych. Jednak w dalszym ciągu jest to doping z karą do czterech lat dyskwalifikacji. Najbardziej wstrząsający jest łatwy dostęp do tego narkotyku – przyznał Solheim.