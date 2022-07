Kraksa i kara dla Kubicy. Groźny wypadek Henrique Chavesa

Samochód z numerem 93 zespołu Peugeot TotalEnergies miał problemy z baterią na początku wyścigu 6h Monza. Zobacz tę sytuację. Peugeot wrócił do rywalizacji w WEC po kilkuletniej przerwie. WEC na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Niestety Robert Kubica (Orlen Prema Team) uderzył w tył samochodu Richard Mille Racing. Auto rywala obróciło się, a później Paul Loup Chatin musiał zjechać na dłuższą wizytę do boksu.

Decyzja w sprawie startu Kubicy po przerażającym wypadku jego kolegi Zhou Guanyu z... czytaj dalej » Do zdarzenia z udziałem Kubicy doszło na dohamowaniu przed szykaną po prostej startowej. Miało to miejsce nieco ponad dwie godziny przed końcem wyścigu.

Samochód Polaka trącił lekko tył jadącego przed nim auta z tej samej klasy LMP2 prowadzonego przez Paula Loupa Chatina. Francuz stanął w poprzek toru, a następnie ruszył do dalszej jazdy. Kubica musiał ściąć szykanę.

Zbyt mocne hamowanie

- Trochę jakby zaskoczony Robert Kubica tym, że Paul Loup Chatin zbyt mocno chyba dohamował – mówił komentator Eurosportu Andrzej Mielczarek.

Sędziowie ukarali polskiego kierowcę przejazdem przez aleję serwisową.

Auto do góry kołami

Bardzo groźnie wyglądający wypadek miał wcześniej Henrique Chaves. Portugalczyk startujący w klasie LM GTE AM może mówić o sporym szczęściu. Za szybko wszedł on w jedną z szykan i jego Aston Martin, podbity na krawężniku, wystrzelił w powietrze lądując na dachu. Do góry kołami sunął po torze przez kilka metrów, zatrzymując się na bandzie.

- Od uderzenia drzwi po prostu pofrunęły, coś niesamowitego! – komentował Grzegorz Gac.