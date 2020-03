Tradycja złamana. Najstarszy wyścig przełożony

Igrzyska wiosną lub latem 2021. MKOl czeka tytaniczna praca Przepełniony... czytaj dalej » Pierwotnie Indianapolis 500 miał odbyć się 24 maja, jak zwykle w ostatnią niedzielę tego miesiąca.

Zresztą maj jest tradycyjnym miesiącem dla tego legendarnego wyścigu. W tym roku złamano tradycję i z powodu szalejącej epidemii rywalizację przełożono na 23 sierpnia. Po raz pierwszy w historii zmieniono majowy termin wyścigu.

"Zdrowie i bezpieczeństwo kierowców oraz widzów jest najwyższym priorytetem. Uważamy, że przełożenie wydarzenia to odpowiedzialna decyzja" - oświadczył gigant w świecie sportów motorowych Roger Penske, który kilka miesięcy wcześniej nabył IndyCar i Indianapolis Motor Speedway.

Butelka mleka dla zwycięzcy

Wyścig Indianapolis 500 odbywa się od 1911 roku. Nie został rozegrany jedynie w latach 1917-18 i 1941-45 z powodu wojen światowych.

Nazywany jest "największym spektaklem w wyścigach". Imprezę ogląda z reguły co najmniej 300 tysięcy osób zgromadzonych wokół owalnego toru w mieście Speedway, w stanie Indiana. Kierowcy mają do przejechania dystans 500 mil (805 km), czyli 200 okrążeń. Rozwijają przy tym zawrotne prędkości, rekord toru to 382 km/h.

Tradycją wyścigu, poza rozgrywaniem go w ostatnią niedzielę maja, jest butelka mleka zamiast szampana dla zwycięzcy.

Tegoroczna edycja ma być 104. w historii.