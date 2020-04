"Żona lubi gotować, a ja lubię jeść". Sportowcom grozi nadwaga

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

- Realizuję program ćwiczeń przesłany przez klub, ale to nie to samo co normalny trening w grupie. Muszę uważać, by nie przytyć. Moja żona lubi gotować, a ja lubię jeść. To niebezpieczna kombinacja. W domu mamy dużo ciastek dla dzieci i częstuję się nimi za każdym razem, gdy piję herbatę - przyznał walijski piłkarz Aaron Ramsey, klubowy kolega Wojciecha Szczęsnego z Juventusu Turyn.

Pływacy w szczególnie trudnej sytuacji

Trener od przygotowania fizycznego Xavier Frezza zwraca uwagę, że sportowcy - jako osoby bardzo aktywne fizycznie - mają wysokokaloryczną dietę.



Sukces "Wyścigu z pokoju". Uczestnicy walczyli z Michałem Kwiatkowskim Takiej wirtualnej... czytaj dalej » - Gdy aktywność staje się lżejsza, jak to jest obecnie, a oni wciąż będą trzymać się tej samej diety, to szybko mogą zyskać kilka kilogramów i stracić formę - zaznaczył.



Do grona sportowców, którzy potrzebują najwięcej energii, zaliczani są pływacy.



"Obecnie dużym problemem jest dla mnie jedzenie, bo jestem wielkim łakomczuchem. A jak uprawiasz mniej sportu, to spalasz mnie kalorii. Chcę pozostać w formie, bo wiem, że w przeciwnym razie trudno będzie mi potem wrócić" - przyznał w rozmowie z agencją AFP francuski pływak Florent Manaudou.



Specjalistka ds. żywienia Eve Tiollier podkreśliła, że zawodnicy nie mogą jedynie pilnować wagi. Ta może bowiem pozostać teoretycznie na tym samym poziomie, ale to jeszcze niczego nie gwarantuje.



- Ważniejsza jest bowiem proporcja masy mięśniowej i tkanki tłuszczowej, która może nie być zrównoważona bez zmiany liczby kilogramów. Późniejszy powrót do formy jest utrudniony przez zwiększone ryzyko odniesienia kontuzji i przez to, że sportowiec potrzebuje diety dającej siłę - analizowała.

