"Igrzyska muszą zostać przełożone"

Igrzyska zagrożone. "Zaczynam wątpić, czy zdążymy z tym do lipca" Błyskawiczny... czytaj dalej » We wtorek odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz federacji sportowych. Głównym tematem mają być igrzyska w Tokio. Być może wtedy zapadnie decyzja, co z igrzyskami, których otwarcie zaplanowano na 24 lipca.



- Oczywiście MKOl, zresztą jak cały świat, chce udanych igrzysk. Ale żeby tak się stało, to jestem zdania, że muszą zostać przełożone. Chyba że władze mogą zagwarantować, że sprawy będą wyglądały jak zwykle, w co trudno jest mi dziś uwierzyć - przyznał Learmonth, którego cytuje "The Guardian".

"Bądźmy realistami"

Guy Learmonth to specjalista od biegu na 800 m. Jako pierwszy brytyjski sportowiec wypowiedział się publicznie przeciwko rozpoczęcia igrzysk w zaplanowanym terminie.



- Bądźmy realistami. Jeśli rząd brytyjski uważa, że szczyt zachorowań na koronawirusa przyjdzie w maju albo w czerwcu, to może nie dojść do żadnych sprawdzianów przedolimpijskich. Byłbym szczęśliwy, gdyby przełożono igrzyska na październik albo może jeszcze na późniejszy termin, na 2021 lub 2022 rok. To pozwoliłoby dać sportowcom czas na planowanie, trening i - co najważniejsze - czas na uspokojenie się epidemii - tłumaczył lekkoatleta.



Learmonth spodziewa się, że otwierające sezon zawody w Dausze, kwietniowy mityng Diamentowej Ligi, zostaną przełożone albo odwołane.

Za przełożeniem igrzysk jest również Martyn Rooney. To trzykrotny medalista mistrzostw świata w sztafecie 4x400 m i brązowy medalista z igrzysk olimpijskich w Pekinie.



- Sądzę, że większość sportowców zdaje sobie sprawę, że zdrowie i dobre samopoczucie są najważniejsze. Martwić, że zawodnicy mogą nie mieć wystarczającego czasu, aby zdobyć olimpijskie kwalifikacje. Byłbym wściekły, że pomimo świetnej dyspozycji, nie miałem wystarczająco czasu i zdobytych punktów, by się zakwalifikować - przyznał.



Zgadza się z nim Dai Greene, mistrz świata przez płotki z 2011 roku. Właśnie odwołał wyjazd na zgrupowanie na Florydę.



- Jest zbyt wiele niewiadomych. Jeśli w ciągu kilku najbliższych miesięcy nie będziemy w stanie startować na arenie krajowej czy międzynarodowej, to nie mamy szans na zakwalifikowanie się do Tokio. Niezależnie od tego, czy igrzyska się odbędą, czy nie - ocenił.



Tymczasem Japończycy są spokojni o igrzyska. W piątek premier Shinzo Abe zapewnił, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem.