Kolejne zakażenia w MLB, szef ligi nieugięty. "Nie podchodzę do tego jak do tragedii"

New York Yankees przygotowują się do skróconego sezonu MLB

W ekipie z Florydy zakażonych ma być dwunastu zawodników i dwóch trenerów. Pierwsze cztery przypadki znane były już w sobotę, ale mimo wszystko władze ligi postanowiły rozegrać mecz Marlins z Philadelphią Pillies (11:6). Gdy okazało się, że zachorowań w drużynie z Miami jest więcej, odwołano poniedziałkowe spotkania - zarówno Marlins, jak i Pillies. Większość twierdzi, że reakcja jest jednak zbyt późna.

"Wszyscy zaczynają być nerwowi"

- Teraz się przekonamy, czy zdrowie graczy jest naprawdę dla władz ligi najważniejsze. Jak coś takiego się dzieje, to wszyscy zaczynają być nerwowi - napisał David Price z Los Angeles Dodgers, który już wcześniej zrezygnował z sezonu ze względu na obawy związane z zakażeniem.

Amerykański futbolista rozbił bank. "Najlepiej zarabiający gracz w historii sportu" Gwiazdor ligi... czytaj dalej » Nie tylko on zaczął się martwić. - Miałem obawy, zanim sezon ruszył, ale teraz mój strach wzrósł. Mam przyjaciół w drużynie z Miami i ta sprawa jest bardzo podejrzana - powiedział menedżer Washington Nationals Dave Martinez.

"Nie musimy przerywać sezonu"

Całkowicie inaczej podchodzi do sprawy Manfred. Szef ligi MLB wierzy w to, że zdrowie zawodników jest odpowiednio chronione, a jeśli testy w Marlins będą "akceptowalne", wówczas środowy mecz dojdzie do skutku.

- Nie podchodzę do tego jak do tragedii. Nadal pozostaję optymistą i uważam, że zastosowane środki bezpieczeństwa są wystarczające. Nie musimy na razie przerywać sezonu, bo nie ma ku temu żadnych przesłanek - zaznaczył.

Takie podejście nie podoba się wirusologom. - Bejsbol ma bardzo duże problemy. Pytam się tylko, czy tam ktokolwiek zwraca uwagę na to, co mówią eksperci? Czy jest ktoś, kto to wszystko kontroluje? - zwrócił się do władz MLB profesor z Uniwersytetu w Toronto Andrew Morris.

MLB rozpoczęła sezon w piątek, jako pierwsza z amerykańskich lig. Rozegranych ma być 60 meczów, wszystkie bez udziału publiczności.

Sytuacja epidemiologiczna w Stanach Zjednoczonych jest jednak bardzo trudna. Dziennie notuje się tam ponad 60 tys. nowych zakażeń. W sumie koronawirusa wykryto tam u prawie 4,5 mln ludzi, a zmarło dotychczas ponad 450 tys. osób.