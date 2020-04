Klubowy samolot w "akcji humanitarnej". Przewieźli ponad milion masek z Chin do USA

Samolot Patriots przetransportował z Chin do USA milion maseczek

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Samolot zespołu New England Patriots przetransportował z...

Samolot zespołu New England Patriots przetransportował z Chin...

Patrioci mają swoją siedzibę w mieście Foxborough w stanie Massachusetts, oddalonym o blisko 40 km od Bostonu. To sześciokrotni mistrzowie ligi NFL, w latach 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 i 2018. Teraz właściciel klubu Robert Kraft postanowił pomóc w walce z koronawirusem i wypożyczył Boeinga 767, którym zwykle podróżuje po USA jego zespół, do znacznie dalszej wyprawy - do Chin.

Źródło: PAP/EPA / Jim Davis Samolot Patriots przywiózł maski ochronne z Chin

"Wysiłek wielu ludzi"

Gortat o pomyśle NBA w czasach koronawirusa. "Zyski i popularność będą ogromne" Marcin Gortat... czytaj dalej » To właśnie w Państwie Środka Charlie Baker, gubernator stanu Massachusetts, nabył milion siedemset tysięcy masek ochronnych N95. Nie miał jednak jak ich przewieźć do ojczyzny. Wtedy zwrócił się z prośbą o pomoc do zaprzyjaźnionej rodziny Kraftów.

- Byli wspaniali - wyznał Baker. - Zaraz po moim telefonie zabrali się do załatwienia całej sprawy. To był wysiłek wielu ludzi. Ale udało się - triumfował gubernator.

"To dla mnie zaszczyt być częścią tej akcji humanitarnej" - napisał z kolei w specjalnym oświadczeniu Kraft.

Część poleci do Nowego Jorku

Prywatny samolot Patriotów szybko był gotowy, ale początkowo władze chińskie nie chciały się zgodzić na taki lot (problemem było tamtejsze prawo lotnicze). Ostatecznie dzięki pomocy kilku międzynarodowych podmiotów, udało się doprowadzić całą sprawę do szczęśliwego zakończenia.

Po przylocie do Chin samolot został w trzy godziny zapełniony 1,2 mln masek ochronnych. Kupionych było znacznie więcej, ale już nie zmieściły się na pokład. Pozostałe pół miliona masek trafi do służby zdrowia w stanie Massachusetts innymi samolotami towarowymi. Z całej puli 300 tysięcy sztuk zostanie przekazanych także do szpitali w Nowym Jorku, gdzie znajduje się epicentrum epidemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych.

- Gdy wejdziesz do klubowego budynku, zobaczysz na zdjęciach, jak bardzo rodzina Kraftów pomaga nie tylko społeczności Bostonu, ale także ludziom na całym świecie. Jak to widzisz, to tobie też od razu chce się pomagać - podsumował zawodnik New England Patriots James White.