Polskie kajakarki utknęły w Portugalii. "Będziemy musiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości"

Licząca 15 osób łączona kadra seniorek i reprezentantek do lat 23 wyruszyła w podróż 7 marca, gdy w Polsce zdiagnozowane były pojedyncze przypadki zakażeń. Planowano, że w Portugalii będą trenować do 26 marca. Następnie miały wrócić na kilka dni do kraju i ponownie polecieć na Półwysep Iberyjski, ale do innej miejscowości - Vila Nova de Milfontes.

"Żona lubi gotować, a ja lubię jeść". Sportowcom grozi nadwaga Treningi w... czytaj dalej » Pandemia COVID-19 sprawiła, że sztab szkoleniowy wraz z zawodniczkami podjął decyzję o niewracaniu do kraju i pozostaniu w Portugalii aż do 21 kwietnia. W środę reprezentantki w końcu stawiły się w domach.

14 godzin w podróży

- Leciałyśmy z Lizbony, przez Frankfurt do Berlina, a stamtąd już busami do Poznania. Podróż trwała 14 godzin, więc było to trochę męczące. Na pewno sporo się przez ten czas pozmieniało, mniej tłoczno jest na lotniskach. Czasami ludzie muszą czekać w kolejce na zewnątrz, by wejść do środka - powiedziała dwukrotna brązowa medalistka olimpijska Karolina Naja.



Dla większości kajakarek ponad półtoramiesięczne zgrupowanie było najdłuższym w karierze. Naja, która dwa lata temu wróciła do sportu po urodzeniu syna, akurat w 2018 roku też spędziła sześć tygodni we włoskiej Sabaudii.



- Wówczas poleciałam do Włoch z rodzicami i trzymiesięcznym synem. Trochę inaczej to wyglądało, bo byliśmy osobno zakwaterowani, sami gotowaliśmy, sprzątaliśmy. Nie chcieliśmy wracać do Polski na Wielkanoc ze względu na koszty, ale też by oszczędzić sobie podróżowania z małym dzieckiem. Było mi wtedy znacznie trudniej, a teraz nie mogłam na nic narzekać. Mieciu ma już dwa lata, przesypia całe noce i to już jest duży komfort - podkreśliła.

Źródło: Getty Images Karolina Naja na pierwszym planie, z tyłu Beata Mikołajczyk podczas igrzysk w Rio

Mamy na zgrupowaniu

Basenu nie ma, ale jest wyspa kuchenna. Sposób mistrzyni na trening Z powodu... czytaj dalej » W Portugalii nie tylko Naja była na zgrupowaniu z dzieckiem. Inna medalistka olimpijska Beata Rosolska brała swojego rocznego syna Szymona. To też ułatwiło im podjęcie decyzji o przedłużeniu zgrupowania.



- Gdybyśmy nie były z dziećmi, na pewno przyszedłby taki moment zastanowienia się, czy to wszystko jest tego warte, czy tak powinno wyglądać życie rodzinne. Z jednej strony takie życie sobie wybrałyśmy, ale też nie będziemy poświęcać się za wszelką cenę. Ja zawsze podkreślam, że dopóki jest zdrowie, wewnętrzna motywacja i wsparcie dookoła, które pozwala mi być matką i sportowcem, to będę trenować. Jeśli któryś z tych czynników się wykruszy, to myślę, że się wycofam. Ale wierzę, że do takiej sytuacji nie dojdzie - zaznaczyła Naja.



Kajakarka Posnanii przyznała, że w trakcie obozu kadrowiczki miały ograniczony kontakt z otoczeniem i nie odczuły skutków pandemii koronawirusa. - To zgrupowanie specjalnie nie różniło się od innych. Tak naprawdę dla nas różnice było widać w sklepach, gdzie trzeba było zachować odstępy i do środka wpuszczano po kilka osób. Maseczki w Portugalii nie są obowiązkowe, ale niektórzy je zakładali - opowiadała.

