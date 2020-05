Mistrz olimpijski wrócił do służby i patroluje ulice. "Sport zszedł na drugi plan"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

- To, co się wydarzyło ostatnio, nie tylko w moim życiu, to była radykalna zmiana. Byłem w ostatniej fazie przygotowań do igrzysk i z dnia na dzień zakończyłem treningi. Teraz najważniejsze jest jednak zdrowie, a sport zszedł na drugi plan, więc postanowiłem założyć mundur i starać się tak, jak mogę pomagać w obecnej sytuacji - wyjaśnił.

Sportowcy wracają do służby

Doping, banicja i po cichu skończona kariera. "Wszystko, co złe, to ja" Lada moment... czytaj dalej » 35-letni Craviotto to jeden z najbardziej utytułowanych sportowców w Hiszpanii - zdobył złoto w konkurencji K2 na 500 m w Pekinie (2008) oraz na 200 m w Rio de Janeiro (2016). Ponadto wywalczył srebro w konkurencji K1 na 200 m w Londynie (2012) i brąz w tej samej rywalizacji cztery lata później w Brazylii. Jest także 10-krotnym medalistą mistrzostw świata, w tym trzykrotnym złotym.

Miał być chorążym reprezentacji olimpijskiej w Tokio. - Wszyscy o tym mówili, ale teraz nie wiem, jak z tym będzie. I nie sądzę, żeby to był odpowiedni moment, aby zapytać o to krajowy komitet olimpijski - oświadczył Craviotto.



Nie jest jedynym sportowcem w Hiszpanii, który powrócił do służby. To samo zrobili Christian Mendez, były bramkarz, obecnie trener reprezentacji kobiet w plażowej piłce nożnej, piłkarka Estela Fernandez i mistrzyni Europy w karate Laura Palacio.



Hiszpania to jeden najbardziej dotkniętych krajów w Europie i na świecie pandemią. Odnotowano tam ponad 26 tysięcy zgonów na Covid-19.