Koronawirus a sport. Lista odwołanych i przełożonych imprez

Podawanie ręki jest niedozwolone, piątka do przybicia też na cenzurowanym, a pocałunki - wykluczone. Koronawirus SARS-CoV-2 wywraca powitalne przyzwyczajenia do góry nogami. I to nogami, a dokładnie stopami witają się teraz Chińczycy. Dystans jest dziś na wagę zdrowia.

Od poniedziałkowego wieczoru wiadomo, że we Włoszech zawieszone zostały wszystkie aktywności sportowe aż do 3 kwietnia.

Źródło: Getty Images We Włoszech zawieszono wszystkie rozgrywki sportowe

W innych krajach sytuacja nie jest aż tak dramatyczna, ale rozprzestrzeniająca się epidemia dotyka niemal wszystkie dyscypliny, niezależnie od długości i szerokości geograficznej.

Igrzyska olimpijskie w Tokio

Już wszystkie mecze piłkarskie w Polsce bez udziału publiczności To już informacja... czytaj dalej » Czwartkowa ceremonia odpalenia ognia olimpijskiego odbyła się bez udziału publiczności. Taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy od 35 lat.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski utrzymuje, że rozegranie igrzysk w Tokio (24 lipca - 9 sierpnia) nie jest zagrożone. Sytuacja jest jednak rozwojowa i z Japonii płynęły już głosy, że igrzyska olimpijskie mogą zostać rozegrane w innym terminie.

Piłka nożna

- Wszystkie mecze we Włoszech zawieszone do 3 kwietnia.



- Rozgrywki ekstraklasy w Szwajcarii zawieszone przynajmniej do 23 marca.



- Ligi w Chinach, Korei Południowej i Japonii zawieszone.



- Marcowe i czerwcowe spotkania eliminacji mistrzostw świata w strefie azjatyckiej odwołane.



- Azjatycka Liga Mistrzów zawieszona.



- Mecze polskiej ekstraklasy piłkarskiej bez udziału publiczności. To samo dotyczy rozgrywek w Rumunii i Bułgarii.

- 28. i 29. kolejka hiszpańskiej Primera Division bez udziału publiczności.

- Wszystkie mecze piłkarskiej ekstraklasy w Portugalii i jej zaplecza będą rozgrywane bez publiczności aż do odwołania.

- Przełożony zaległy mecz ligi angielskiej Manchester City - Arsenal Londyn (miał zostać rozegrany 11 marca).

- Nie odbędzie się mecz 1/8 finału Ligi Europy Sevilla - Roma (12 marca).

- Finał Pucharu Ligi Francuskiej PSG - Olympique Lyon został przełożony (spotkanie miało się odbyć 4 kwietnia).

Źródło: Getty Images W ekstraklasie rozegrano dotąd 26 kolejek



- Część meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów bez udziału publiczności.



- Marcowe mecze reprezentacji Polski przy pustych trybunach.

- W angielskiej Premier League piłkarze nie mogą podawać sobie rąk.

Lekkoatletyka

- Halowe Mistrzostwa Świata, które miały odbyć się w marcu w chińskim Nankinie, zostały przełożone na przyszły rok.



- Maraton paryski przełożony z 5 kwietnia na 18 października.



- Maraton barceloński przełożony z 15 marca na 25 października.



- Ultramaraton, który zaplanowano w dniach 3-13 kwietnia w Maroku, przełożony na wrzesień.

Tenis

- Turniej w Indian Wells, nazywany piątą lewą Wielkiego Szlema, odwołany.

Źródło: Getty Images Korty w Indian Wells pozostaną puste

- Dwa turnieje WTA (Xi'an Open 13-19 kwietnia i Kunming Open 27 kwietnia - 3 maja) w Chinach odwołane.



- Dwa mecze Pucharu Davisa (Włochy - Korea Południowa i Japonia - Ekwador) bez udziału publiczności.

- Mecz Pucharu Davisa Rumunia - Chiny odwołany.



- Finał Challengera w Bergamo odwołany.

Kolarstwo

Dwie grupy kolarskie zakończyły kwarantannę. "Wracamy do domu" Dobre wiadomościz... czytaj dalej » - Dwa ostatnie etapy UAE Tour odwołane po wykryciu koronawirusa u dwóch pracowników jednej z kolarskich grup.



- Wyścig Strade Bianche odwołany.



- Wyścig Mediolan - San Remo odwołany.



- Wyścig Tirreno - Adriatico odwołany.

- Czołowe grupy, w tym Ineos i CCC Team, wycofują się ze startów.

Skoki narciarskie

- Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich w Planicy bez udziału publiczności.



- Puchar Kontynentalny w Zakopanem odwołany.

Biathlon

- Puchar Świata w Novym Mescie bez udziału kibiców.

- Mistrzostwa Polski w Dusznikach-Zdroju (27-29 marca) odwołane.

Narciarstwo alpejskie

- Finał Pucharu Świata w Cortina d'Ampezzo (18-22 marca) odwołany.

Hokej na lodzie

- Mistrzostwa świata kobiet (Kanada 31 marca - 10 kwietnia) odwołane.

- Mistrzostw świata kobiet Dywizji 1B w Katowicach odwołane.

- Rozgrywki hokejowej ekstraligi zostały zakończone przed półfinałami play-off.



Formuła E

- Wyścig w Sanyi odwołany.



- Wyścig w Rzymie odwołany.

Formuła 1

- Wyścig o GP Chin (19 kwietnia) odwołany. Organizatorzy szukają nowego terminu.



- Wyścig o GP Bahrajnu (22 marca) bez publiczności.

Źródło: Getty Images Lewis Hamilton szykuje się do walki o siódmy tytuł mistrza świata F1



Siatkówka

"Jednogłośna decyzja". Rozgrywki polskiej ligi hokeja zakończone z powodu koronawirusa Koniec sezonu... czytaj dalej » - Ekstraklasa kobiet i mężczyzn oraz Puchar Polski mężczyzn bez udziału kibiców.

Koszykówka

- Ekstraklasa kobiet i mężczyzn bez udziału kibiców.

Piłka ręczna

- Ekstraklasa kobiet i mężczyzn bez udziału kibiców.

Wioślarstwo

- Zaplanowane na kwiecień i maj zawody Pucharu Świata w wioślarstwie oraz europejskie regaty kwalifikacyjne do igrzysk odwołane.

Podnoszenie ciężarów

- Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów w Moskwie (13-21 kwietnia) przełożone na czerwiec (13-21).