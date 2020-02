Kowalkiewicz: nie mam teraz zamiaru chować głowy w poduszkę i płakać

7.1 - W marcu Joanna Jędrzejczyk zmierzy się z Chinką Weili Zhang, w pojedynku, którego stawką będzie pas mistrzowski federacji UFC w kategorii słomkowej. Polka opowiedziała, na co musi szczególnie uważać i zdradziła, co będzie jej atutem.

Kowalkiewicz przegrała jednogłośnie na punkty 26:30, 26:30, 26:30, ale czwarta z rzędu porażka w UFC jest od soboty jej najmniejszym zmartwieniem. W trakcie pojedynku chińska rywalka zmasakrowała jej prawe oko. Już na początku pierwszej rundy doszło do złamania kości oczodołu, a oko się zapadło. Z każdą chwilą sytuacja polskiej zawodniczki tylko się pogarszała.

Mimo że Kowalkiewicz widziała podwójnie, a nawet potrójnie, po czym w ogóle przestała widzieć na to oko, wezwany lekarz zawodów pozwolił walczyć jej dalej.

- To była decyzja lekarza. Jeżeli do kogoś mam mieć pretensje ja, moi trenerzy czy moi bliscy, to tylko i wyłącznie do lekarza. Ja absolutnie nie mam pretensji do moich trenerów. Oni wielokrotnie się mnie pytali, czy chcę dalej walczyć - relacjonowała kontuzjowana zawodniczka.

- Wydawało mi się, że jestem w stanie dalej walczyć, ponieważ nie sądziłam, że jest to aż tak poważna kontuzja. Nie miałam pojęcia, że to jest jakaś złamana kość, że to oko się zapadło. Myślałam, że po prostu dostałam palec w oko - tak jak niejednokrotnie mi się coś takiego przytrafiało na treningach - i że po prostu po kilku minutach to normalne widzenie wróci. Niestety okazało się to dużo poważniejsze - powiedziała.

Źródło: Getty Images Karolina Kowalkiewicz przypłaciła zdrowiem walkę z Xiaonan Yan

Może wrócić do Polski

Pierwsze diagnozy były niepokojące. Kowalkiewicz groziła utrata wzroku w prawym oku. Z tego też powodu początkowo nie dostała zgody na powrót samolotem do Polski. Różnica ciśnienia w trakcie lotu mogłaby mieć dla jej oka opłakane skutki.

Dopiero po wtorkowej konsultacji z lekarzem zapadła decyzja, że Kowalkiewicz może bezpiecznie wrócić samolotem do Polski, gdzie będzie kontynuowała leczenie.

- Płyn się wchłania. Lekarz zaaplikował do kontuzjowanego oka specjalne krople, wykonał serię badań i uznał, że możemy bezpiecznie lecieć do Polski - przekazał WP Sportowym Faktom trener polskiej zawodniczki Łukasz Zaborowski.

Wyświetl ten post na Instagramie. Shit happens I still love this sport and @ufc Don’t worry I’ll be ok #ufc #lovethissport #ufcauckland #pirate #kk Post udostępniony przez Karolina Kowalkiewicz Official (@karolinakowalkiewicz) Lut 24, 2020 o 3:13 PST

W Instagram Story Kowalkiewicz uspokoiła swoich fanów. - Chciałam wam tylko powiedzieć, żebyście tak się nie przejmowali. Ja wiem, na co się pisałam, wiem, co to jest za sport. Wiem, jakie są tego konsekwencje. Zdawałam sobie sprawę z tego, że kiedyś mogę tak wyglądać i że kiedyś może nie być okej po walce, i nie mam zamiaru teraz chować głowy w poduszkę i płakać, popadać w depresję i nie wiadomo co - dodała z delikatnym uśmiechem.

Powrót do zdrowia trochę zajmie, ale Kowalkiewicz jest dobrej myśli. - Mam nadzieję, że wszystko będzie okej z tym okiem. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby było okej. Ja tak naprawdę nie mam do nikogo pretensji. Dobrze, że to się skończyło tak, a nie inaczej - odetchnęła z ulgą.