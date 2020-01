"Jesteśmy tam tylko narzędziami". Medalistka olimpijska przyznała się do ucieczki z Iranu

ARD o tuszowaniu dopingu w Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów Szykuje się... czytaj dalej » 21-letni Alizadeh, zawodniczka taekwondo, postanowiła rozwiać wątpliwości w niedzielę. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych oświadczyła, że wyjechała z ojczyzny, ponieważ nie chciała być częścią "hipokryzji, kłamstw, niesprawiedliwości i pochlebstw".

"Szok dla irańskiego taekwondo"

Do rodaków zwróciła się tak: "Nie mam innych życzeń oprócz taekwondo, bezpieczeństwa, szczęśliwego i zdrowego życia. Drodzy Irańczycy, nie chciałam wchodzić po schodach korupcji i kłamstw".

Siebie określiła jako "jedną z milionów uciśnionych kobiet w Iranie".

Nie zdradziła, gdzie obecnie przebywa. Natomiast irańska agencja ISNA poinformowała, że zawodniczka od jakiegoś czasu mieszka i trenuje w Holandii. "Szok dla irańskiego taekwondo" - dodano w opublikowanej w czwartek depeszy.



Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez (@kimiya.alizade) Sty 11, 2020 o 6:40 PST

Alizadeh to brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro - dokonała tego jako pierwsza sportsmenka z tego kraju. Przy okazji została bohaterką narodową, bo taekwondo to jedna z popularniejszych dyscyplin sportu w Iranie.



Rosja nie odpuszcza igrzysk. "Zrobimy wszystko, aby wystartować pod naszą flagą" Rosja zamierza... czytaj dalej » "Moja córko! Kimia zrobiłaś wielką rzecz, szczególnie dla wszystkich kobiet. Uczyniłaś je szczęśliwymi, życzę Ci szczęścia w życiu" - gratulował wówczas w mediach społecznościowych prezydent Hasan Rowhani.

Jako narzędzie propagandy

Alizadeh uważa dziś, że jej sukces posłużył władzy wyłącznie jako narzędzie propagandy. "Nosiłam tam wszystko, co mi powiedzieli. Mówiłam wszystko, czego oczekiwali. Każde zdanie, które zamówili, powtarzałam. Nikt nie ma dla nich znaczenia. Jesteśmy tylko narzędziami" - wyjaśniła w tym samym wpisie.



Dodała, że była upokarzana przez urzędników, słysząc niewybredne komentarze pod swoim adresem. Jeden z nich, jak zacytowała, brzmiał tak: "rozkładnie nóg nie jest cnotą".



Agencja ISNA podała, że Alizadeh miała nadzieję na udział w zbliżających się igrzyskach w Tokio, ale nie pod flagą Iranu. Sama zainteresowana o swoich planach mówić nie chce.



"Moja decyzja była trudniejsza niż wywalczenie olimpijskiego złota, ale wciąż jestem dzieckiem Iranu. Pozostanę nim, gdziekolwiek będę przebywać" - skwitowała.



To kolejna afera w irańskim sporcie. We Francji od pewnego czasu przebywa 16-letni wicemistrz świata w szachach szybkich Alireza Firouzja (w grudniowym turnieju w Moskwie startował pod flagą Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE). Irańczyk najprawdopodobniej zostanie tam na stałe i będzie reprezentował barwy kraju nad Sekwaną.